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Новини Припинення війни
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Кремль відкинув ідею припинення вогню на Різдво

Різдвяне перемир’я: Кремль відмовився від пропозиції

У Кремлі заявили, що Росія не погоджується на тимчасове різдвяне перемир'я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

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Що заявили у Кремлі?

"Ми хочемо миру. Ми не хочемо перемир’я, щоб дати перепочинок Україні та підготуватися до продовження війни", - сказав речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

"Ми хочемо зупинити цю війну, досягти наших цілей, забезпечити наші інтереси та гарантувати мир у Європі на майбутнє", - додав він.

Читайте: НАТО готує "план Б" на випадок провалу нинішніх мирних зусиль США щодо України, - ЗМІ

Що передувало?

Також читайте: РФ потрібен документ, що юридично підтвердить неможливість вступу України до НАТО, - Пєсков

Автор: 

Пєсков Дмитро (1877) Різдво (279) росія (70632) перемир’я (1069)
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Топ коментарі
+23
Ніхто ж не мав сумнівів. Для звіра-вовкулаки свят не буває - потребує крові повсякчас.
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16.12.2025 12:42 Відповісти
+21
Ну, а ми як дібіли погодились на перемир'я на дєвятамая. Ну і хто із нас лох?
Замість того, щоб пересрати ***** та його дружанє сунь дзинь пиню празник, ми погодились, на якесь ганебне перемир'я на пару днів. А можно було цю скотину запулять по площі ракетами та дронами. Влаштувати там криваву баню з ряджених ветеранів та ***** разом з його китайським господарем. А якби ще по техніці попали, то там би здетонувало все і як в кращих фільмах з Брюсов Віллісом почалось би все взриватися
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16.12.2025 12:45 Відповісти
+10
Та рудому тількі угоду швиденько давай. А угоди дуже любить укладати Сатана, а потім ще й надурить. От і рудий такий самий.
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16.12.2025 12:47 Відповісти

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