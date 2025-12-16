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Кремль відкинув ідею припинення вогню на Різдво
У Кремлі заявили, що Росія не погоджується на тимчасове різдвяне перемир'я.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
Що заявили у Кремлі?
"Ми хочемо миру. Ми не хочемо перемир’я, щоб дати перепочинок Україні та підготуватися до продовження війни", - сказав речник російського диктатора Дмитро Пєсков.
"Ми хочемо зупинити цю війну, досягти наших цілей, забезпечити наші інтереси та гарантувати мир у Європі на майбутнє", - додав він.
Що передувало?
- Канцлер Німеччини Мерц запропонував Росії припинити обстріли на Різдво.
- Раніше у Кремлі відкинули ідею про перемир’я для проведення референдуму в Україні щодо територій.
- Також там відмовилися від енергетичного перемир'я.
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Замість того, щоб пересрати ***** та його дружанє сунь дзинь пиню празник, ми погодились, на якесь ганебне перемир'я на пару днів. А можно було цю скотину запулять по площі ракетами та дронами. Влаштувати там криваву баню з ряджених ветеранів та ***** разом з його китайським господарем. А якби ще по техніці попали, то там би здетонувало все і як в кращих фільмах з Брюсов Віллісом почалось би все взриватися