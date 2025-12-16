Кремль відкинув ідею припинення вогню на Різдво

У Кремлі заявили, що Росія не погоджується на тимчасове різдвяне перемир'я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

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Що заявили у Кремлі?

"Ми хочемо миру. Ми не хочемо перемир’я, щоб дати перепочинок Україні та підготуватися до продовження війни", - сказав речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

"Ми хочемо зупинити цю війну, досягти наших цілей, забезпечити наші інтереси та гарантувати мир у Європі на майбутнє", - додав він.

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Що передувало?

Канцлер Німеччини Мерц запропонував Росії припинити обстріли на Різдво.

Раніше у Кремлі відкинули ідею про перемир’я для проведення референдуму в Україні щодо територій.

Також там відмовилися від енергетичного перемир'я.

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