УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11649 відвідувачів онлайн
Новини
1 825 10

Пєсков про енергетичне перемир’я: Ми працюють над миром, а не перемир’ям

пєсков про енергетичне перемир’я

У Кремлі відповіли на пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо встановлення енергетичного перемир'я України з Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ, про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Пєсков сказав, що у Росії нібито "працюють над миром, а не перемир'ям".

"Стійкий, гарантований і довгостроковий мир в Україні, який досягається шляхом підписання відповідних документів, є абсолютним пріоритетом для Москви", - сказав Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін ухвалив низку рішень для покращення ситуації із електроенергією для населення, - Свириденко

Що передувало?

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до енергетичного перемир'я. Він зауважив, що росіяни б'ють по українській енергетиці, тому Україна відповідає їм тим самим. Якщо ж окупанти будуть готові до відповідного перемир'я, то Україна це підтримає.

Автор: 

Пєсков Дмитро (1873) енергетика (3863) перемир’я (1068)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
касапи хочуть, щоб Україна погодилась на їх ультиматум і це вони називають "підписання відповідних документів, суть яких є абсолютним пріоритетом для Москви"
показати весь коментар
10.12.2025 15:33 Відповісти
+2
брехливий вусатий підар
показати весь коментар
10.12.2025 12:42 Відповісти
+2
все як Черчіль пророкував - фашисти, що знищуватимуть людство, будут проголошувати, що вони антифашисти, які борються за мир
показати весь коментар
10.12.2025 12:53 Відповісти

Завантаження...

 
 