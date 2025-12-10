Пєсков про енергетичне перемир’я: Ми працюють над миром, а не перемир’ям

У Кремлі відповіли на пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо встановлення енергетичного перемир'я України з Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ, про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков.

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Пєсков сказав, що у Росії нібито "працюють над миром, а не перемир'ям".

"Стійкий, гарантований і довгостроковий мир в Україні, який досягається шляхом підписання відповідних документів, є абсолютним пріоритетом для Москви", - сказав Пєсков.

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Що передувало?

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до енергетичного перемир'я. Він зауважив, що росіяни б'ють по українській енергетиці, тому Україна відповідає їм тим самим. Якщо ж окупанти будуть готові до відповідного перемир'я, то Україна це підтримає.