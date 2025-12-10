РУС
Песков об энергетическом перемирии: Мы работаем над миром, а не перемирием

Песков об энергетическом перемирии

В Кремле ответили на предложение президента Украины Владимира Зеленского об установлении энергетического перемирия между Украиной и Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Песков сказал, что в России якобы "работают над миром, а не перемирием".

"Устойчивый, гарантированный и долгосрочный мир в Украине, который достигается путем подписания соответствующих документов, является абсолютным приоритетом для Москвы", - сказал Песков.

Что предшествовало?

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к энергетическому перемирию. Он отметил, что россияне бьют по украинской энергетике, поэтому Украина отвечает им тем же. Если же оккупанты будут готовы к соответствующему перемирию, то Украина это поддержит.

брехливий вусатий підар
10.12.2025 12:42 Ответить
все як Черчіль пророкував - фашисти, що знищуватимуть людство, будут проголошувати, що вони антифашисти, які борються за мир
10.12.2025 12:53 Ответить
Пурганосний піськоструй !!))
10.12.2025 12:56 Ответить
піаніст-неадекват добринькався і розуміє, ще да-три масованих обстріла і справжній блекаут. Неадекват добринькався. А ті хто підтримував неадекватність і продовжує підтримати, готовтеся ходити до вітру на двір
10.12.2025 12:58 Ответить
 
 