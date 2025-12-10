Песков об энергетическом перемирии: Мы работаем над миром, а не перемирием
В Кремле ответили на предложение президента Украины Владимира Зеленского об установлении энергетического перемирия между Украиной и Россией.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.
Песков сказал, что в России якобы "работают над миром, а не перемирием".
"Устойчивый, гарантированный и долгосрочный мир в Украине, который достигается путем подписания соответствующих документов, является абсолютным приоритетом для Москвы", - сказал Песков.
Что предшествовало?
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к энергетическому перемирию. Он отметил, что россияне бьют по украинской энергетике, поэтому Украина отвечает им тем же. Если же оккупанты будут готовы к соответствующему перемирию, то Украина это поддержит.
