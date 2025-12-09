Кабмин принял ряд решений для улучшения ситуации с электроэнергией для населения, - Свириденко

Российские обстрелы повредили объекты генерации, сети и системы передачи и привели к сложной ситуации в энергосистеме Украины. Правительство приняло ряд решений для улучшения ситуации с обеспечением людей электроэнергией.

премьер-министр Юлия Свириденко

Пересмотр списков объектов критической инфраструктуры

ОВА должны за двое суток обновить фактические перечни объектов критической инфраструктуры.

Отключения не коснутся больниц, школ, объектов жизнеобеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса — они остаются полностью обеспеченными электроэнергией.

Из списков должны быть исключены потребители, которые не являются критически важными в нынешних условиях.

Освобожденные объемы электроэнергии будут направлены на нужды бытовых потребителей.

Контроль — Министерство энергетики и Государственная инспекция энергетического надзора.

Сокращение потребления электроэнергии органами власти и коммунальными предприятиями

ОВА, местное самоуправление и коммунальные структуры должны минимизировать ненужное потребление:

дополнительная подсветка зданий, декор, гирлянды, уличная реклама не являются приоритетом;

освещение улиц и дорог с повышенной аварийностью должно быть сохранено — перечень определяют МВД и Нацполиция;

экономия не распространяется на электроэнергию собственной генерации (генераторы, когенерация и т. п.).

Максимальное привлечение всех установок распределенной генерации

Минэнерго, Минразвития и ОГА должны обеспечить, чтобы все газопоршневые, газотурбинные, дизельные, бензиновые и когенерационные установки работали на полную мощность.

Все технические проблемы, мешающие передаче электроэнергии в сеть, должны быть оперативно устранены.

Все имеющиеся когенерационные установки должны быть введены в работу — соответствующее решение принято на прошлой неделе.

Разрешение на импорт электроэнергии государственными компаниями

Правительство разрешило импорт электроэнергии:

государственным компаниям;

предприятиям, где государство владеет 50% и более.

