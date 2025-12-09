РУС
Кабмин принял ряд решений для улучшения ситуации с электроэнергией для населения, - Свириденко

свириденко

Российские обстрелы повредили объекты генерации, сети и системы передачи и привели к сложной ситуации в энергосистеме Украины. Правительство приняло ряд решений для улучшения ситуации с обеспечением людей электроэнергией.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Пересмотр списков объектов критической инфраструктуры

ОВА должны за двое суток обновить фактические перечни объектов критической инфраструктуры.

  • Отключения не коснутся больниц, школ, объектов жизнеобеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса — они остаются полностью обеспеченными электроэнергией.

  • Из списков должны быть исключены потребители, которые не являются критически важными в нынешних условиях.

  • Освобожденные объемы электроэнергии будут направлены на нужды бытовых потребителей.

Контроль — Министерство энергетики и Государственная инспекция энергетического надзора.

Сокращение потребления электроэнергии органами власти и коммунальными предприятиями

ОВА, местное самоуправление и коммунальные структуры должны минимизировать ненужное потребление:

  • дополнительная подсветка зданий, декор, гирлянды, уличная реклама не являются приоритетом;

  • освещение улиц и дорог с повышенной аварийностью должно быть сохранено — перечень определяют МВД и Нацполиция;

  • экономия не распространяется на электроэнергию собственной генерации (генераторы, когенерация и т. п.).

Читайте также: "Укрэнерго" опровергло информацию о 70% киевлян без света: обесточены только 50%

Максимальное привлечение всех установок распределенной генерации

Минэнерго, Минразвития и ОГА должны обеспечить, чтобы все газопоршневые, газотурбинные, дизельные, бензиновые и когенерационные установки работали на полную мощность.

  • Все технические проблемы, мешающие передаче электроэнергии в сеть, должны быть оперативно устранены.

  • Все имеющиеся когенерационные установки должны быть введены в работу — соответствующее решение принято на прошлой неделе.

Разрешение на импорт электроэнергии государственными компаниями

Правительство разрешило импорт электроэнергии:

  • государственным компаниям;

  • предприятиям, где государство владеет 50% и более.

Читайте также: Скачок напряжения сорвал матч УПЛ в Житомире: сгорела система освещения на стадионе

Автор: 

энергетика (2892) Свириденко Юлия (311) отключение света (554)
Топ комментарии
+8
ще скажи що все під контроллем особистим зеленського і твоїм.
09.12.2025 20:20 Ответить
+7
Я щось не побачив серед тих рішень обіцяних ЗЄльою 100 гігават.
09.12.2025 20:24 Ответить
+4
саме дієве рішення-пристрелити путіна.
09.12.2025 20:21 Ответить
А укріплення були би трирівневі такого не було би
09.12.2025 20:20 Ответить
Три рівні - це на три штика лопати вглиб, і доведіть шо це не так
09.12.2025 20:26 Ответить
У кривченка логіка міньдіча і компашкі
09.12.2025 20:33 Ответить
Або мішки з піском у 3 ряди...
09.12.2025 20:41 Ответить
Юля С. дає жару - навіть електрокамін не потрібний і котельня в мікрорайоні!
09.12.2025 20:22 Ответить
Щоб нарід не впав в ейфорію, почнуть з малого, 100 ват.
09.12.2025 21:27 Ответить
Це в тому разі, якщо зможуть встановити за власні гроші сонячні панелі.
09.12.2025 21:35 Ответить
Може закон Ома ще відмінити ,на час дії цього урялу .
09.12.2025 20:25 Ответить
Підказую-не критична інфр це оп і кабмін
09.12.2025 20:28 Ответить
Куди вже краще двушки на маскву... і взагалі нахіба це пропогандонство типу населення не побачить покращення по факту... 73 процентним хужє нє будєт оні і так ржут
09.12.2025 20:32 Ответить
Тобто за 4 роки обстрілів, виявляється для покращення енергостану країни просто потрібно було ухвалити рішення??😸. Ні ППО, ні захист. А просто ухвалити рішення 😸. Так, ви визнаєте, що 4 роки була повна бездіяльність 😸
09.12.2025 20:33 Ответить
09.12.2025 20:34 Ответить
У червні 2024: Уряд видав розпорядження (№ 510-р від 7 червня) про необхідність економити електроенергію, що включало вимкнення кондиціонерів у міністерствах, судах, прокуратурах та держпідприємствах.

У вересні 2024: Це розпорядження було змінено (№ 910-р від 26 вересня), і термін дії рекомендації щодо вимкнення кондиціонерів був скорочений до 30 вересня 2024 року.
09.12.2025 20:35 Ответить
Почему школы не отключают от света? У нас в стране дохреналион школ. Выключи их от света и света сразу станет больше, тем более что через месяц уже каникулы.
09.12.2025 20:55 Ответить
Коли сосну єрмаківську звільнять це якійсь треш
09.12.2025 21:01 Ответить
Питання в тому чому нашим людям все пофігу на що надія ?????????????
09.12.2025 21:03 Ответить
Брехуни... Юлька проспала схеми в Енергоатомі, тепер байки розпоідає. А може в долі була.
09.12.2025 21:13 Ответить
Стюардесі сказали в цьому місяці 2 на москву не відправляти
09.12.2025 21:19 Ответить
Підвищать тариф?
09.12.2025 21:23 Ответить
Будівництво. Капець
09.12.2025 21:36 Ответить
 
 