Кабмин принял ряд решений для улучшения ситуации с электроэнергией для населения, - Свириденко
Российские обстрелы повредили объекты генерации, сети и системы передачи и привели к сложной ситуации в энергосистеме Украины. Правительство приняло ряд решений для улучшения ситуации с обеспечением людей электроэнергией.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
Пересмотр списков объектов критической инфраструктуры
ОВА должны за двое суток обновить фактические перечни объектов критической инфраструктуры.
-
Отключения не коснутся больниц, школ, объектов жизнеобеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса — они остаются полностью обеспеченными электроэнергией.
-
Из списков должны быть исключены потребители, которые не являются критически важными в нынешних условиях.
-
Освобожденные объемы электроэнергии будут направлены на нужды бытовых потребителей.
Контроль — Министерство энергетики и Государственная инспекция энергетического надзора.
Сокращение потребления электроэнергии органами власти и коммунальными предприятиями
ОВА, местное самоуправление и коммунальные структуры должны минимизировать ненужное потребление:
-
дополнительная подсветка зданий, декор, гирлянды, уличная реклама не являются приоритетом;
-
освещение улиц и дорог с повышенной аварийностью должно быть сохранено — перечень определяют МВД и Нацполиция;
-
экономия не распространяется на электроэнергию собственной генерации (генераторы, когенерация и т. п.).
Максимальное привлечение всех установок распределенной генерации
Минэнерго, Минразвития и ОГА должны обеспечить, чтобы все газопоршневые, газотурбинные, дизельные, бензиновые и когенерационные установки работали на полную мощность.
-
Все технические проблемы, мешающие передаче электроэнергии в сеть, должны быть оперативно устранены.
-
Все имеющиеся когенерационные установки должны быть введены в работу — соответствующее решение принято на прошлой неделе.
Разрешение на импорт электроэнергии государственными компаниями
Правительство разрешило импорт электроэнергии:
-
государственным компаниям;
-
предприятиям, где государство владеет 50% и более.
