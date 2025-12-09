Кабмін ухвалив низку рішень для покращення ситуації із електроенергією для населення, - Свириденко

Російські обстріли пошкодили обʼєкти генерації, мережі та системи передачі і зумовили складну ситуацію в енергосистемі України. Уряд ухвалив низку рішень для покращення ситуації із забезпеченням світла для людей.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Перегляд списків об’єктів критичної інфраструктури

ОВА мають за дві доби оновити фактичні переліки об’єктів критичної інфраструктури.

Вимкнення не торкнуться лікарень, шкіл, об’єктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу — вони залишаються повністю забезпечені електроенергією.

Із переліків мають вилучити споживачів, що не є критично важливими у нинішніх умовах.

Звільнені обсяги електроенергії будуть спрямовані на потреби побутових споживачів.

Контроль — Міністерство енергетики та Державна інспекція енергетичного нагляду.

Скорочення споживання електроенергії органами влади та комунальними підприємствами

ОВА, місцеве самоврядування і комунальні структури мають мінімізувати непотрібне споживання:

додаткове підсвічення будівель, декор, гірлянди, вулична реклама не є пріоритетом;

освітлення вулиць та доріг із підвищеною аварійністю має бути збережене — перелік визначають МВС та Нацполіція;

економія не поширюється на електроенергію власної генерації (генератори, когенерація тощо).

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Максимальне залучення всіх установок розподіленої генерації

Міненерго, Мінрозвитку та ОВА мають забезпечити, щоб усі газопоршневі, газотурбінні, дизельні, бензинові та когенераційні установки працювали на повну.

Усі технічні проблеми, що заважають передачі електроенергії в мережу, повинні бути оперативно усунені.

Усі наявні когенераційні установки мають бути введені в роботу — відповідне рішення ухвалене минулого тижня.

Дозвіл на імпорт електроенергії державними компаніями

Уряд дозволив імпорт електроенергії:

державним компаніям;

підприємствам, де держава володіє 50% і більше.

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