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Новини Відключення електроенергії
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Кабмін ухвалив низку рішень для покращення ситуації із електроенергією для населення, - Свириденко

свириденко

Російські обстріли пошкодили обʼєкти генерації, мережі та системи передачі і зумовили складну ситуацію в енергосистемі України. Уряд ухвалив низку рішень для покращення ситуації із забезпеченням світла для людей.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Перегляд списків об’єктів критичної інфраструктури

ОВА мають за дві доби оновити фактичні переліки об’єктів критичної інфраструктури.

  • Вимкнення не торкнуться лікарень, шкіл, об’єктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу — вони залишаються повністю забезпечені електроенергією.

  • Із переліків мають вилучити споживачів, що не є критично важливими у нинішніх умовах.

  • Звільнені обсяги електроенергії будуть спрямовані на потреби побутових споживачів.

Контроль — Міністерство енергетики та Державна інспекція енергетичного нагляду.

Скорочення споживання електроенергії органами влади та комунальними підприємствами

ОВА, місцеве самоврядування і комунальні структури мають мінімізувати непотрібне споживання:

  • додаткове підсвічення будівель, декор, гірлянди, вулична реклама не є пріоритетом;

  • освітлення вулиць та доріг із підвищеною аварійністю має бути збережене — перелік визначають МВС та Нацполіція;

  • економія не поширюється на електроенергію власної генерації (генератори, когенерація тощо).

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Максимальне залучення всіх установок розподіленої генерації

Міненерго, Мінрозвитку та ОВА мають забезпечити, щоб усі газопоршневі, газотурбінні, дизельні, бензинові та когенераційні установки працювали на повну.

  • Усі технічні проблеми, що заважають передачі електроенергії в мережу, повинні бути оперативно усунені.

  • Усі наявні когенераційні установки мають бути введені в роботу — відповідне рішення ухвалене минулого тижня.

Дозвіл на імпорт електроенергії державними компаніями

Уряд дозволив імпорт електроенергії:

  • державним компаніям;

  • підприємствам, де держава володіє 50% і більше.

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Автор: 

енергетика (3863) Свириденко Юлія (950) відключення світла (1690)
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Топ коментарі
+9
ще скажи що все під контроллем особистим зеленського і твоїм.
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09.12.2025 20:20 Відповісти
+9
Я щось не побачив серед тих рішень обіцяних ЗЄльою 100 гігават.
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09.12.2025 20:24 Відповісти
+4
саме дієве рішення-пристрелити путіна.
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09.12.2025 20:21 Відповісти

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