В Кремле заявили, что Россия не соглашается на временное рождественское перемирие.

Что заявили в Кремле?

"Мы хотим мира. Мы не хотим перемирия, чтобы дать передышку Украине и подготовиться к продолжению войны", - сказал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

"Мы хотим остановить эту войну, достичь наших целей, обеспечить наши интересы и гарантировать мир в Европе на будущее", - добавил он.

Что предшествовало?

Канцлер Германии Мерц предложил России прекратить обстрелы на Рождество.

Ранее в Кремле отвергли идею о перемирии для проведения референдума в Украине по территориям.

Также там отказались от энергетического перемирия.

