1 689 12

Кремль отверг идею прекращения огня на Рождество

Рождественское перемирие: Кремль отказался от предложения

В Кремле заявили, что Россия не соглашается на временное рождественское перемирие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Что заявили в Кремле?

"Мы хотим мира. Мы не хотим перемирия, чтобы дать передышку Украине и подготовиться к продолжению войны", - сказал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

"Мы хотим остановить эту войну, достичь наших целей, обеспечить наши интересы и гарантировать мир в Европе на будущее", - добавил он.

Что предшествовало?

Топ комментарии
+6
Ну, а ми як дібіли погодились на перемир'я на дєвятамая. Ну і хто із нас лох?
Замість того, щоб пересрати ***** та його дружанє сунь дзинь пиню празник, ми погодились, на якесь ганебне перемир'я на пару днів. А можно було цю скотину запулять по площі ракетами та дронами. Влаштувати там криваву баню з ряджених ветеранів та ***** разом з його китайським господарем. А якби ще по техніці попали, то там би здетонувало все і як в кращих фільмах з Брюсов Віллісом почалось би все взриватися
16.12.2025 12:45 Ответить
+4
Ніхто ж не мав сумнівів. Для звіра-вовкулаки свят не буває - потребує крові повсякчас.
16.12.2025 12:42 Ответить
+2
Що там, фальшиві мормони/евангелісти/баптисти з мордами ліца? Як вам "традиціцні хрисьиянські цінності" від кацапів?
16.12.2025 12:49 Ответить
рудий підарок скаже що ми як ніколи близькі до ДІЛ
16.12.2025 12:44 Ответить
Та рудому тількі угоду швиденько давай. А угоди дуже любить укладати Сатана, а потім ще й надурить. От і рудий такий самий.
16.12.2025 12:47 Ответить
Згаданий вами персонаж начебто ніколи не обманював своїх клієнтів, після того як підписував з ними контракт. Завжди виконував обіцяне.
А от як вчинить рудий підху#ловник, не знає мабуть навіть він сам.
16.12.2025 13:10 Ответить
Ви передивились фільмів з Брюсом Віллісом, на паради ніхто бойові заряди не возить.
16.12.2025 12:50 Ответить
То я вже нафантазував, звісно. Але це не відміняє того, що я написав спочатку
16.12.2025 12:51 Ответить
Зате ми знаємо коли "кацапське різдво" ...
16.12.2025 12:50 Ответить
Різдво для кацапів сатанистів - це не свято.
16.12.2025 12:54 Ответить
А почему кремль должен был на него согласиться? Или когда было такое чтобы кремль на такое соглащался? Кремль он как нитаньягу - соглащается на прекращение огня только когда боеприпасы закончились либо их скоро будут драть в одно место. Надо сил накопить.
Не надо надеяться на эти "перемирия" итд. Надо бить и уничтожать оккупантскую заразу всеми способами. Другого языка они не понимают.
16.12.2025 12:57 Ответить
Ну, по перше, в ху... лостані переважають мусульмані, я маю на увазі якщо рахувати по віруючим, а не по головам. Крім того, серед попов на ху.... лостані нема віруючих, бо вони порушують усі заповіді Господні. Крадуть, обманюють, пиячать, а головне заохочують вбивства. Тому для них Різдво швидше загроза, нагадування про Бога
16.12.2025 13:13 Ответить
 
 