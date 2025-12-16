1 689 12
Кремль отверг идею прекращения огня на Рождество
В Кремле заявили, что Россия не соглашается на временное рождественское перемирие.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
Что заявили в Кремле?
"Мы хотим мира. Мы не хотим перемирия, чтобы дать передышку Украине и подготовиться к продолжению войны", - сказал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.
"Мы хотим остановить эту войну, достичь наших целей, обеспечить наши интересы и гарантировать мир в Европе на будущее", - добавил он.
Что предшествовало?
- Канцлер Германии Мерц предложил России прекратить обстрелы на Рождество.
- Ранее в Кремле отвергли идею о перемирии для проведения референдума в Украине по территориям.
- Также там отказались от энергетического перемирия.
А от як вчинить рудий підху#ловник, не знає мабуть навіть він сам.
Замість того, щоб пересрати ***** та його дружанє сунь дзинь пиню празник, ми погодились, на якесь ганебне перемир'я на пару днів. А можно було цю скотину запулять по площі ракетами та дронами. Влаштувати там криваву баню з ряджених ветеранів та ***** разом з його китайським господарем. А якби ще по техніці попали, то там би здетонувало все і як в кращих фільмах з Брюсов Віллісом почалось би все взриватися
Не надо надеяться на эти "перемирия" итд. Надо бить и уничтожать оккупантскую заразу всеми способами. Другого языка они не понимают.