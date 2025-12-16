В Гааге подписали конвенцию о компенсациях для украинцев и вспомнили об оккупации стран Балтии

Безнаказанность Советского Союза и его правопреемницы — России — за оккупацию стран Балтии в 1940-х годах стала одной из предпосылок нынешней агрессивной политики Кремля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса на дипломатической конференции в Гааге, пишет "Европейская Правда".

Глава литовского МИД подчеркнул, что отсутствие ответственности за преступления прошлого создало ощущение безнаказанности, которое сегодня использует российский диктатор Владимир Путин.

Именно поэтому международное сообщество должно обеспечить привлечение России к ответственности за войну против Украины.

Репарации как условие стабильного мира

Во время мероприятия Будрис подписал от имени Литвы конвенцию о создании Компенсационной комиссии, которая будет определять объем репараций для пострадавших от российской агрессии украинцев. Министр подчеркнул, что привлечение агрессора к ответственности является необходимым условием для установления долгосрочного и справедливого мира.

Он также призвал расширить круг участников инициативы и привлечь как можно больше государств к этому процессу, чтобы решение имело широкую международную поддержку.

Исторический урок Балтии и сигнал для России

По словам главы МИД Литвы, создание механизма репараций имеет для балтийских стран особое значение из-за собственного исторического опыта.

"В свое время не было никаких репараций за советскую оккупацию Литвы и других балтийских государств по пакту Молотова - Риббентропа. А теперь Путин и его режим действуют так, как будто этих преступлений никогда не было", — подчеркнул Будрис.

Министр убежден, что именно отсутствие наказания за оккупацию Балтии стало одной из причин дальнейших агрессивных действий России — против Грузии в 2008 году и Украины в 2014 и 2022 годах.

Создание компенсационного механизма в отношении Украины, по его словам, должно послать четкий сигнал Москве: агрессия никогда не будет легитимизирована, а ответственность за военные преступления неизбежна.

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов".

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро.

