В Гааге подписали конвенцию о компенсациях для украинцев и вспомнили об оккупации стран Балтии
Безнаказанность Советского Союза и его правопреемницы — России — за оккупацию стран Балтии в 1940-х годах стала одной из предпосылок нынешней агрессивной политики Кремля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса на дипломатической конференции в Гааге, пишет "Европейская Правда".
Глава литовского МИД подчеркнул, что отсутствие ответственности за преступления прошлого создало ощущение безнаказанности, которое сегодня использует российский диктатор Владимир Путин.
Именно поэтому международное сообщество должно обеспечить привлечение России к ответственности за войну против Украины.
Репарации как условие стабильного мира
Во время мероприятия Будрис подписал от имени Литвы конвенцию о создании Компенсационной комиссии, которая будет определять объем репараций для пострадавших от российской агрессии украинцев. Министр подчеркнул, что привлечение агрессора к ответственности является необходимым условием для установления долгосрочного и справедливого мира.
Он также призвал расширить круг участников инициативы и привлечь как можно больше государств к этому процессу, чтобы решение имело широкую международную поддержку.
Исторический урок Балтии и сигнал для России
По словам главы МИД Литвы, создание механизма репараций имеет для балтийских стран особое значение из-за собственного исторического опыта.
"В свое время не было никаких репараций за советскую оккупацию Литвы и других балтийских государств по пакту Молотова - Риббентропа. А теперь Путин и его режим действуют так, как будто этих преступлений никогда не было", — подчеркнул Будрис.
Министр убежден, что именно отсутствие наказания за оккупацию Балтии стало одной из причин дальнейших агрессивных действий России — против Грузии в 2008 году и Украины в 2014 и 2022 годах.
Создание компенсационного механизма в отношении Украины, по его словам, должно послать четкий сигнал Москве: агрессия никогда не будет легитимизирована, а ответственность за военные преступления неизбежна.
Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов".
- По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро.
і насамперед "народів рассєї"
кацап - різник ( татарське)
.
Ви хочете, щоб Захід якось їх покарав?
Та вони не можуть спромогтися на те, щоб просто не потискати закривавлені руки. А дехто навіть червоні доріжки стелить перед
головорізом. І це після Бучі та зафіксованих розстрілів військовополонених і загибелі сотень дітей.
Утім. А яке покарання отримали США за те, що зруйнували Ірак? Адже анонсовану хемічну зброю там так і не знайшли.
Разница в том
Что ,к примеру - про Гуантамо мир говорил
И Гуантамо закрыли
Провели слушания в Сенате
Сняли фильмы
А какие слушания провели в России
По поводу страшных лагерей смерти в Чечне
По поводу пыток пленных украинцев
А в Ираке все неоднозначно
Если бы туда не пришли американцы
То сегодня там был бы один из самых кровавых режимов
Вы разве не видели тюрьмы АСАДА?
Так он по сравнению с Саддамом - добрый мальчик
Але. Хіба США офіційно заходили до Іраку, щоб "...зруйнувати_бастілію..."? Чи під гаслами про демократію?
Вони ж говорили про те, що нібито в Іраку розробляється хемічна зброя.
То де вона? Не знайшли?
А на демократію та тюрми їм начхати. Я ж Вам кажу, що вони зараз є фактичним союзником нового гітлера. І нічого. Хліб їм не гіркне від того.
І США зовсім не переймаються тим як в кацапії утримують українських військовополонених, а також злочином Оленівки.
Вони більше зацікавлені "політв'язнями" Лукашенка. Та й то для того, щоб під цим соусом зняти з нього санкції щоб вести з ним бізнес. А через нього -- з кацапами.
Виходить, що Лукашенко в будь який момент може набрати нових "в'язнів_сумління", щоб потім виторгувати щось у США.
Про его тюрьмы
Про тюрьмы АСАДА
А потом поговорим
А пока вы манипулируете
Особенно по части Оленовки и наших пленных
Вы думаете - это наши дипломаты убеждают кацапов вернуть нам людей?
А мы когда стали самой влиятельной страной в мире ?
Мы чуть что - плачемся и просим помощи
Весь мир считает ,что американцы ДОЛЖНЫ защитить всех
А когда американцы не хотят ввязываться в чужую войну
То все возмущаются!!!!!
Американцам это надоело
И они хотят всех послать в сраку
Вот подумайте - что будет
Если американцы на деле пошлют всех в сраку?
Будет полная срака
Особенно для нас
Вы хотите жить в идеальном мире ?
И чтобы американцы своей кровью
Этот идеальный мир вам принесли на блюдечке?
И чтобы не упала НИ ОДНА СЛЕЗИНКА ?????
Так бывает только в сказках
СКАЗКИ ЛЮБИТЕ????
Чим вигаданий привід нападу США на Ірак відрізняється від кацапських "причин" нападу на Україну?
Лише тим, що США завжди руйнують країну, але не претендують на жоден квадратний дюйм її території.
А кацапія і руйнує, і окуповує.
Щоправда кацапія ніколи не виставляла себе взірцем демократії та свободи, як це роблять США.
Американці дійсно не мали б перейматися всіма, але тоді навіщо викручували руки Україні в питанні ядерної зброї? Адже я пам'ятаю, ЩО тоді творилося і яка гістерія була з боку США.
То може все таки вони нам чимось зобов'язані? Адже зняття з бойового чергування ракет, що були націлені на США та їх союзників, відбилося на бюджеті США: вони стали менше витрачати на оборону.
Вона вас ракетами, а ви її сигналами. Хоча, ви праві. Не вас же ********. Можна і посигналізувати ще років десять.
Западный мир очень изменился после 2 Мировой
Почти 70 миллионов погибших
Изменили кардинально западное мышление
Запад больше не хочет войн
Вы же понимаете - американская армия может разнести
Всю Венесуэлу к ху....м
Но она этого не делает
Она продавливает Мадуро
Чтобы он ушёл сам
И он уйдет
Его как волка загонят
Так что правильно все делает Запад
Я вот все время спрашиваю себя
А если бы путин напал не на нас?
Как бы мы повели себя с таким президентом ,как сейчас?
Дал бы Зеленский украинское ППО жертве нападения
Как это сделал Ющенко в 2008 ?
Кстати,миллионы украинцев в том страшном для Грузии августе
Нежились у моря
Купались и загорали
И их ни хрена не волновало
Что по Грузии ездят кацапские танки
А кацапская авиация разносит грузинские села
Забыли уже - как было?
(сарказм. Звичайно що гроші є. Бажання відсутнє ( )