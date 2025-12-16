Эрдоган предостерег РФ и Украину от атак в Черном море после инцидента со сбитым БПЛА

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после сбития турецкими военными неуправляемого дрона над Черным морем 15 декабря призвал Россию и Украину "прекратить удары по гражданским и коммерческим судам".

передает Цензор.НЕТ.

Реакция Эрдогана

По его словам, удары по коммерческим или гражданским судам "не приносят пользы ни одной из сторон в конфликте между Россией и Украиной".

"Недавние взаимные атаки создают серьезную угрозу морскому судоходству в Черном море. Атаки, целями которых становятся коммерческие и гражданские суда, невыгодны никому. Мы передали четкие предупреждения по этой проблеме обеим сторонам", - заявил Эрдоган.

Турецкий лидер сослался на конвенцию Монтре, заключенную в 1936 году, которая предоставила Турции полные права на контроль над проливами Босфор и Чанаккале или Дарданеллы. Она предоставляет полную свободу судоходства гражданским судам в мирное время и ограниченный доступ военным кораблям.

Однако Турция имеет право запретить вход военным кораблям воюющих стран, если она непосредственно не участвует в этом конфликте. До сих пор конвенция обеспечивала морскую безопасность Турции, но в последние недели Черное море стало центром атак России и Украины, которые распространились на турецкие территориальные воды, отмечает издание.

Что предшествовало

Накануне Минобороны Турции сообщило, что турецкие истребители F-16 сбили над Черным морем неизвестный беспилотник, который "вышел из-под контроля" и приближался к воздушному пространству страны.

