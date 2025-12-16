РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10290 посетителей онлайн
Новости Сбивание дронов над Черным морем
2 113 15

Эрдоган предостерег РФ и Украину от атак в Черном море после инцидента со сбитым БПЛА

президент Турции Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после сбития турецкими военными неуправляемого дрона над Черным морем 15 декабря призвал Россию и Украину "прекратить удары по гражданским и коммерческим судам".

Слова Эрдогана приводит газета Daily Sabah, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Реакция Эрдогана

По его словам, удары по коммерческим или гражданским судам "не приносят пользы ни одной из сторон в конфликте между Россией и Украиной".

"Недавние взаимные атаки создают серьезную угрозу морскому судоходству в Черном море. Атаки, целями которых становятся коммерческие и гражданские суда, невыгодны никому. Мы передали четкие предупреждения по этой проблеме обеим сторонам", - заявил Эрдоган.

Читайте также: Эрдоган - Путину: Частичное прекращение огня по энергообъектам и портам может привести к миру

Турецкий лидер сослался на конвенцию Монтре, заключенную в 1936 году, которая предоставила Турции полные права на контроль над проливами Босфор и Чанаккале или Дарданеллы. Она предоставляет полную свободу судоходства гражданским судам в мирное время и ограниченный доступ военным кораблям.

  • Однако Турция имеет право запретить вход военным кораблям воюющих стран, если она непосредственно не участвует в этом конфликте. До сих пор конвенция обеспечивала морскую безопасность Турции, но в последние недели Черное море стало центром атак России и Украины, которые распространились на турецкие территориальные воды, отмечает издание.

Что предшествовало

Накануне Минобороны Турции сообщило, что турецкие истребители F-16 сбили над Черным морем неизвестный беспилотник, который "вышел из-под контроля" и приближался к воздушному пространству страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский об ударах РФ по кораблям Турции: Будем с партнерами разбираться, реакция будет

Автор: 

Турция (3590) Эрдоган Реджеп Тайип (974) Черное море (1517) война в Украине (7235)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Замість того щоб спираючись на список ,,тіньових,, танкерів заборонити їм прохід Босфором тим самим зменшити продаж росією нафтопродуктів, Ердоган намагається заборонити морську війну. Тим самим грає росіянам в піддавки. Бо їм вигідна недоторканність танкерного флоту. Гнилосракий турок!
показать весь комментарий
16.12.2025 17:54 Ответить
+9
"Турецький лідер послався на конвенцію Монтре, укладену в 1936 році, яка надала Туреччині повні права на контроль над протоками Босфор і Чанаккале або Дарданелли. "

Ну от хай і контролюють свої протоки і ті суда, які туди допливуть...
показать весь комментарий
16.12.2025 17:48 Ответить
+8
з перевіркою технічного стану та страховок рашиських танкерів

.
показать весь комментарий
16.12.2025 17:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Турецький лідер послався на конвенцію Монтре, укладену в 1936 році, яка надала Туреччині повні права на контроль над протоками Босфор і Чанаккале або Дарданелли. "

Ну от хай і контролюють свої протоки і ті суда, які туди допливуть...
показать весь комментарий
16.12.2025 17:48 Ответить
з перевіркою технічного стану та страховок рашиських танкерів

.
показать весь комментарий
16.12.2025 17:50 Ответить
едік, не лізь у бійку !

.
показать весь комментарий
16.12.2025 17:49 Ответить
Этих исламские придурки как обезьяны из книги джунглей. Могут высыпать на улицы и потребовать отомстить. Поэтому их все боятся.
показать весь комментарий
16.12.2025 17:49 Ответить
опять пахвалы обожрался ?

удары по украинским городам эрдогана не беспокоят
показать весь комментарий
16.12.2025 17:51 Ответить
а далі що буде?
показать весь комментарий
16.12.2025 17:52 Ответить
Замість того щоб спираючись на список ,,тіньових,, танкерів заборонити їм прохід Босфором тим самим зменшити продаж росією нафтопродуктів, Ердоган намагається заборонити морську війну. Тим самим грає росіянам в піддавки. Бо їм вигідна недоторканність танкерного флоту. Гнилосракий турок!
показать весь комментарий
16.12.2025 17:54 Ответить
Чому він має їм забороняти? За літак вже вибачався, потім і за це прийдеться, якщо наважиться.
показать весь комментарий
16.12.2025 18:01 Ответить
да-да-да, извинение, которое никто не слышал - эдик нашрайбал письмецо и отправил гонца-янычара к х-лу. о чем вдохновенно профиздело письково.
показать весь комментарий
16.12.2025 18:43 Ответить
Ердоган заробляє на переробці кацапської нафти так само, як і Китай з Індією.
показать весь комментарий
16.12.2025 18:05 Ответить
...то своєму товаришу-підару скажи з расєї!!!
показать весь комментарий
16.12.2025 18:01 Ответить
підкацапник Пєрдоган може йти на йух разом зі своїм другом ******
показать весь комментарий
16.12.2025 18:10 Ответить
нариваєшся, турок
показать весь комментарий
16.12.2025 18:13 Ответить
Старий мудозвон. Слава незалежному Курдистану!
показать весь комментарий
16.12.2025 18:22 Ответить
Та пішов ти наx!
показать весь комментарий
16.12.2025 19:01 Ответить
 
 