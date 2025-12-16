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Новини Збиття дронів над Чорним морем
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Ердоган застеріг РФ та Україну від атак у Чорному морі після інциденту зі збитим БпЛА

президент Туреччини Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після збиття турецькими військовими некерованого дрона над Чорним морем 15 грудня закликав Росію та Україну "припинити удари по цивільних та комерційних суднах".

Слова Ердогана наводить газета Daily Sabah, передає Цензор.НЕТ.

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Реакція Ердогана

За його словами, удари по комерційних або цивільних суднах "не приносять користі жодній зі сторін у конфлікті між Росією та Україною".

"Нещодавні взаємні атаки створюють серйозну загрозу морському судноплавству в Чорному морі. Атаки, цілями яких стають комерційні та цивільні судна, невигідні нікому. Ми передали чіткі попередження щодо цієї проблеми обом сторонам", - заявив Ердоган.

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Турецький лідер послався на конвенцію Монтре, укладену в 1936 році, яка надала Туреччині повні права на контроль над протоками Босфор і Чанаккале або Дарданелли. Вона надає повну свободу судноплавства цивільним суднам у мирний час і обмежений доступ військовим кораблям.

  • Однак Туреччина має право заборонити вхід військовим кораблям країн, що воюють, якщо вона безпосередньо не бере участі в цьому конфлікті. Дотепер конвенція забезпечувала морську безпеку Туреччини, але в останні тижні Чорне море стало осередком атак Росії та України, які поширилися на турецькі територіальні води, зазначає видання.

Що передувало

Напередодні Міноборони Туреччини повідомило, що турецькі винищувачі F-16 збили над Чорним морем невідомий безпілотник, який "вийшов з-під контролю" та наближався до повітряного простору країни.

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Автор: 

Туреччина (3730) Ердоган Реджеп Таїп (1009) Чорне море (1711) війна в Україні (8632)
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Топ коментарі
+25
Замість того щоб спираючись на список ,,тіньових,, танкерів заборонити їм прохід Босфором тим самим зменшити продаж росією нафтопродуктів, Ердоган намагається заборонити морську війну. Тим самим грає росіянам в піддавки. Бо їм вигідна недоторканність танкерного флоту. Гнилосракий турок!
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16.12.2025 17:54 Відповісти
+16
"Турецький лідер послався на конвенцію Монтре, укладену в 1936 році, яка надала Туреччині повні права на контроль над протоками Босфор і Чанаккале або Дарданелли. "

Ну от хай і контролюють свої протоки і ті суда, які туди допливуть...
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16.12.2025 17:48 Відповісти
+15
опять пахвалы обожрался ?

удары по украинским городам эрдогана не беспокоят
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16.12.2025 17:51 Відповісти

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