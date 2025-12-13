Зеленський про удари РФ по кораблях Туреччини: Будемо з партнерами розбиратись, реакція буде

Президент Володимир Зеленський відреагував на удар Росії по ще одному турецькому цивільному судну в Чорному морі.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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Що сказав президент?

"Сьогодні також був удар Росії по ще одному цивільному судну в Чорному морі – фактично це був удар по продовольчій безпеці. Власник судна – Туреччина, вантаж – продовольство. Бити по таких суднах, які не мають жодного стосунку до війни, – прямий виклик Росії всьому світу", - заявив Зеленський.

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Буде реакція на атаку

Глава держави додав, що він разом із партнерами буде розбиратися, як реагувати на це.

"Будемо з партнерами розбиратись, як реагувати на це. Реакція буде", - сказав очільник держави.

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Атаки РФ на судна Туреччини

Нагадаємо, у суботу, 13 грудня, країна-агресор РФ завдала цілеспрямованого удару за допомогою БпЛА по турецькому судну. Удар було завдано у відкритому морі у виключній морській економічній зоні України.

Крім цього, 12 грудня російські війська завдали ракетного удару по Одещині, пошкодивши цивільне судно в порту Чорноморськ.

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