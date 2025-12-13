Зеленський про удари РФ по кораблях Туреччини: Будемо з партнерами розбиратись, реакція буде
Президент Володимир Зеленський відреагував на удар Росії по ще одному турецькому цивільному судну в Чорному морі.
Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Що сказав президент?
"Сьогодні також був удар Росії по ще одному цивільному судну в Чорному морі – фактично це був удар по продовольчій безпеці. Власник судна – Туреччина, вантаж – продовольство. Бити по таких суднах, які не мають жодного стосунку до війни, – прямий виклик Росії всьому світу", - заявив Зеленський.
Буде реакція на атаку
Глава держави додав, що він разом із партнерами буде розбиратися, як реагувати на це.
"Будемо з партнерами розбиратись, як реагувати на це. Реакція буде", - сказав очільник держави.
Атаки РФ на судна Туреччини
- Нагадаємо, у суботу, 13 грудня, країна-агресор РФ завдала цілеспрямованого удару за допомогою БпЛА по турецькому судну. Удар було завдано у відкритому морі у виключній морській економічній зоні України.
- Крім цього, 12 грудня російські війська завдали ракетного удару по Одещині, пошкодивши цивільне судно в порту Чорноморськ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
с@ка, як же ти дістав..розбиратель...