РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8622 посетителя онлайн
Новости Атака РФ на гражданские суда
1 058 17

Зеленский об ударах РФ по кораблям Турции: Будем с партнерами разбираться, реакция будет

Зеленський

Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар России по еще одному турецкому гражданскому судну в Черном море.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что сказал президент? 

"Сегодня также был удар России по еще одному гражданскому судну в Черном море – фактически это был удар по продовольственной безопасности. Владелец судна – Турция, груз – продовольствие. Бить по таким судам, которые не имеют никакого отношения к войне, – прямой вызов России всему миру", – заявил Зеленский.

Смотрите также: Россия нанесла удар по гражданскому судну в порту Черноморск, - Зеленский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Будет реакция на атаку

Глава государства добавил, что он вместе с партнерами будет разбираться, как реагировать на это.

"Будем с партнерами разбираться, как реагировать на это. Реакция будет", - сказал глава государства.

Читайте также: Турция о ударе РФ по гражданскому судну в Одесской области: Необходимо соглашение о предотвращении эскалации в Черном море

Атаки РФ на суда Турции

  • Напомним, в субботу, 13 декабря, страна-агрессор РФ нанесла целенаправленный удар с помощью БПЛА по турецкому судну. Удар был нанесен в открытом море в исключительной морской экономической зоне Украины.
  • Кроме этого, 12 декабря российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области, повредив гражданское судно в порту Черноморск.

Смотрите также: РФ атаковала беспилотником гражданское турецкое судно, которое следовало по "зерновому коридору", - ВМС ВСУ. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (22968) корабль (2068) Турция (3587) атака (807)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Розбиратель хреновий
показать весь комментарий
13.12.2025 22:23 Ответить
+7
Ти вже охренінно розібрався с Одесою, іуда зелений
показать весь комментарий
13.12.2025 22:26 Ответить
+5
Цікаво відповідь по мацкві за Одесу буде? Чи знову пару трансформаторів рознесуть в ростовській області?
показать весь комментарий
13.12.2025 22:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Розбиратель хреновий
показать весь комментарий
13.12.2025 22:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=RtsWl5eviRI

Як МАФІЯ зЄМІНДІЧ послала Умєрова головою делегації України спасати....себе -мафію

ТОМУ ВСІ НАРОБКИ ЦИХ ПЕРЕМОВИН для УКРАЇНИ ПОСЛАНІ В СРАКУ



А якщо коротко - чому Умєров застряг у США? Він здає усіх з мафії ... Бо ФБР не зупиняється на одному - звідки в Умєрова ті усі вілли? НІІІІІ !!! Їм треба усюмафію. Й чому Мелоні й Британія й Німеччина пом"якшали в твердості вимог до США за для України?

Умєров не на благо УКраїни з ФБР співпрацює а на умови здачі України за безпекові гарантії мафії або лиш своїм віллам??? Бо керівник ФБР сьогодні це АБСОЛЮТНА ЛЮДИНА КОРОЛЯ - його юрист в усіх відмазуваннях по взяттю Капітолію і тд і тп
показать весь комментарий
13.12.2025 22:49 Ответить
Ай..сросісян налякав..

с@ка, як же ти дістав..розбиратель...
показать весь комментарий
13.12.2025 22:26 Ответить
Ти вже охренінно розібрався с Одесою, іуда зелений
показать весь комментарий
13.12.2025 22:26 Ответить
зелена гнида, а дє , обіцяцяні , тобою , щє , рік тому , 3 000 ракет на півтори тисячу км , дє рожеві " фламінго" на 80 мільярдів , шведи , не дочекавшись , звіту , перекрили кисень , твоїй банді шміндічей
показать весь комментарий
13.12.2025 22:39 Ответить
І чим далі воно сидить президентом тим більш сильніші удари кацапів..
показать весь комментарий
13.12.2025 22:27 Ответить
Це кацапо-бот типу лякає так
показать весь комментарий
13.12.2025 22:33 Ответить
Лідор влаштує ще один блек-аут на москві💩
показать весь комментарий
13.12.2025 22:28 Ответить
Цікаво відповідь по мацкві за Одесу буде? Чи знову пару трансформаторів рознесуть в ростовській області?
показать весь комментарий
13.12.2025 22:29 Ответить
Щось прогундосить з листочка, ось і вся відповідь.
показать весь комментарий
13.12.2025 22:32 Ответить
мальчік Вова гарно ручки склав для красівого фото і в черговий раз нагадав українцям що "должен он только маме Ріммє"
показать весь комментарий
13.12.2025 22:29 Ответить
Воно часто виступає провокатором!
показать весь комментарий
13.12.2025 22:29 Ответить
Ну і добре що зерно перестануть до негрів вивозити. В нас спагетті подешевшають.
показать весь комментарий
13.12.2025 22:31 Ответить
Буде чергова велика стурбованість і пусті українські порти, знов заниють фермери і металурги, які не зможуть нічого з України вивезти і це обвалить ціни в середині країни на збіжжя практично єдине серйозне джерело надходження валюти.
показать весь комментарий
13.12.2025 22:49 Ответить
Хоча може бути інший негативний ефект, ця атака показала безпорадність нашого ППО коли весь удар сконцентрований на одну область, РФ побачать, що у такий спосіб можуть знищувати електро-мережі і продовжать діяти в такому ж стилі, 40-50 ракет 500 шахідів на одну область і мережа лягає на тижні.
показать весь комментарий
13.12.2025 22:57 Ответить
 
 