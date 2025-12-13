Зеленский об ударах РФ по кораблям Турции: Будем с партнерами разбираться, реакция будет

Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар России по еще одному турецкому гражданскому судну в Черном море.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении.

Что сказал президент?

"Сегодня также был удар России по еще одному гражданскому судну в Черном море – фактически это был удар по продовольственной безопасности. Владелец судна – Турция, груз – продовольствие. Бить по таким судам, которые не имеют никакого отношения к войне, – прямой вызов России всему миру", – заявил Зеленский.

Будет реакция на атаку

Глава государства добавил, что он вместе с партнерами будет разбираться, как реагировать на это.

"Будем с партнерами разбираться, как реагировать на это. Реакция будет", - сказал глава государства.

Атаки РФ на суда Турции

Напомним, в субботу, 13 декабря, страна-агрессор РФ нанесла целенаправленный удар с помощью БПЛА по турецкому судну. Удар был нанесен в открытом море в исключительной морской экономической зоне Украины.

Кроме этого, 12 декабря российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области, повредив гражданское судно в порту Черноморск.

