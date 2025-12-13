Зеленский об ударах РФ по кораблям Турции: Будем с партнерами разбираться, реакция будет
Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар России по еще одному турецкому гражданскому судну в Черном море.
Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
Что сказал президент?
"Сегодня также был удар России по еще одному гражданскому судну в Черном море – фактически это был удар по продовольственной безопасности. Владелец судна – Турция, груз – продовольствие. Бить по таким судам, которые не имеют никакого отношения к войне, – прямой вызов России всему миру", – заявил Зеленский.
Будет реакция на атаку
Глава государства добавил, что он вместе с партнерами будет разбираться, как реагировать на это.
"Будем с партнерами разбираться, как реагировать на это. Реакция будет", - сказал глава государства.
Атаки РФ на суда Турции
- Напомним, в субботу, 13 декабря, страна-агрессор РФ нанесла целенаправленный удар с помощью БПЛА по турецкому судну. Удар был нанесен в открытом море в исключительной морской экономической зоне Украины.
- Кроме этого, 12 декабря российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области, повредив гражданское судно в порту Черноморск.
Як МАФІЯ зЄМІНДІЧ послала Умєрова головою делегації України спасати....себе -мафію
ТОМУ ВСІ НАРОБКИ ЦИХ ПЕРЕМОВИН для УКРАЇНИ ПОСЛАНІ В СРАКУ
А якщо коротко - чому Умєров застряг у США? Він здає усіх з мафії ... Бо ФБР не зупиняється на одному - звідки в Умєрова ті усі вілли? НІІІІІ !!! Їм треба усюмафію. Й чому Мелоні й Британія й Німеччина пом"якшали в твердості вимог до США за для України?
Умєров не на благо УКраїни з ФБР співпрацює а на умови здачі України за безпекові гарантії мафії або лиш своїм віллам??? Бо керівник ФБР сьогодні це АБСОЛЮТНА ЛЮДИНА КОРОЛЯ - його юрист в усіх відмазуваннях по взяттю Капітолію і тд і тп
с@ка, як же ти дістав..розбиратель...