РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10028 посетителей онлайн
Новости Атака РФ на гражданские суда
4 155 45

РФ атаковала беспилотником гражданское турецкое судно, которое следовало по "зерновому коридору", - ВМС ВСУ. ВИДЕО

В субботу, 13 ноября, страна-агрессор РФ нанесла целенаправленный удар с помощью БПЛА по турецкому судну. Удар был нанесен в открытом море в исключительной морской экономической зоне Украины.

Об этом сообщают Военно-Морские Силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Гражданское судно перевозило масло

"Сегодня, 13 ноября 2025 года, страна-агрессор в очередной раз осуществила атаку на гражданское судно. РФ нанесла целенаправленный удар с помощью БПЛА по турецкому судну VIVA, которое направлялось в Египет с подсолнечным маслом на борту. Проход в море происходил по зерновому коридору. На судне 11 граждан Турецкой Республики", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Россия нанесла удар по гражданскому судну в порту Черноморск, - Зеленский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Удар нанесен в исключительной морской экономической зоне Украины

В ВМС рассказали, что удар был нанесен в открытом море в исключительной морской экономической зоне Украины, но за пределами действия украинской ПВО.

"РФ грубо и цинично нарушает нормы международного морского права. Подобные действия прямо противоречат основополагающим принципам свободы судоходства и являются вопиющим нарушением Руководства Сан-Ремо", - подчеркнули ВМС ВСУ.

ВМС ВСУ находятся на связи с капитаном, в готовности к оказанию в случае необходимости помощи находится морская поисково-спасательная служба.

Отмечается, что экипаж не пострадал. Судно в настоящее время направляется в порт назначения - Египет.

Атака 12 декабря

Читайте также: Турция о ударе РФ по гражданскому судну в Одесской области: Необходимо соглашение о предотвращении эскалации в Черном море

Автор: 

ВМС (1536) Турция (3587) Черное море (1515) атака (807)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Нехай ердогаша ще раз поїде до ***** та чмокне його в сраку.
показать весь комментарий
13.12.2025 19:01 Ответить
+9
Після підписання мирних угод трампутіна росія і далі буде тероризувати судноплавство та обстрілювати Україну, бо в мирних угодах є санкції за обстріли тільки проти України, а проти росії немає!!!!!!! Трамп про це не знає, бо він свої мирні угоди не читав!!!!! Тому війна має йти до перемоги і знищення росії як держави!
показать весь комментарий
13.12.2025 19:24 Ответить
+6
І що тут дивного, кацапи попереджували ,що будуть атакувати зерновий коридор як помста за тіньовий флот .
показать весь комментарий
13.12.2025 19:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Починається...
показать весь комментарий
13.12.2025 19:01 Ответить
Після підписання мирних угод трампутіна росія і далі буде тероризувати судноплавство та обстрілювати Україну, бо в мирних угодах є санкції за обстріли тільки проти України, а проти росії немає!!!!!!! Трамп про це не знає, бо він свої мирні угоди не читав!!!!! Тому війна має йти до перемоги і знищення росії як держави!
показать весь комментарий
13.12.2025 19:24 Ответить
Ceterum censeo, Carthaginem delendam esse.
показать весь комментарий
13.12.2025 19:27 Ответить
Починається з 2022. Чи з 2014. Або з 2007-2008. Або з 2000. Або з 1654 не припинялось довше ніж на 10-15 років (погано знаю історію, тут можу помилитись).
показать весь комментарий
13.12.2025 19:26 Ответить
****** плюнув у тарілку Єрдогану!
показать весь комментарий
13.12.2025 20:11 Ответить
Ердоган думає ,,,, 11 сек.....
показать весь комментарий
13.12.2025 19:01 Ответить
Нехай ердогаша ще раз поїде до ***** та чмокне його в сраку.
показать весь комментарий
13.12.2025 19:01 Ответить
Дайте слово Єрдогану
показать весь комментарий
13.12.2025 19:02 Ответить
там ще є одна істота з туреччини - яка постійно щось подгавкає
показать весь комментарий
13.12.2025 19:08 Ответить
До речі ,більшість з нині окупованих територій - Крим ,Херсонщина , окупована частина Запоріжчини колись належали Османській імперії ( теперішній Туреччині ) так що в нащадків Османів є свій інтерес ,і до речі ,чому вони не захищають своїх єдинокровних братів -кримських татар .які згадайте історію ,скільки українців своїми набігами забрали в рабство .
показать весь комментарий
13.12.2025 20:54 Ответить
Так він сказав, що мир недалеко. Логіка, як у останнього турка!
показать весь комментарий
13.12.2025 19:10 Ответить
він щойно повернувся від путіна...то ж не досказав
показать весь комментарий
13.12.2025 19:12 Ответить
Каzапи бісяться.
показать весь комментарий
13.12.2025 19:10 Ответить
І що тут дивного, кацапи попереджували ,що будуть атакувати зерновий коридор як помста за тіньовий флот .
показать весь комментарий
13.12.2025 19:10 Ответить
Ескалація з поширенням війни на інші країни, нам теж вигідна. Тобто разом зі знищенням тіньового флоту це 2+ проти 1- деякого здороження перевозки зерна.
показать весь комментарий
13.12.2025 19:30 Ответить
Так справа в тому ,що зерновим експортом займається українська держава ,а прибутки отримує українська агромафія ,сплачуючи український бюджети мізерні податки.
показать весь комментарий
13.12.2025 19:36 Ответить
Так. Хоч є ще надходження від портів, експорту металу. Але, у порівнянні з втратами від нафти, там 1до100, або й 1до1000.
показать весь комментарий
13.12.2025 20:40 Ответить
Ну і кому ідуть гроші від експорту металу - пінчуку ,ахмєтці і т.д і нуль в український бюджет ?
показать весь комментарий
13.12.2025 20:49 Ответить
Справа в тому, що невідомо на чиєму боці вступлять у війну країни, торгові судна яких атакують обидві сторони війни.
показать весь комментарий
13.12.2025 19:54 Ответить
Тіньовий флот юридично нічийний, по факту російський. Тому усе відомо. Звісно це не значить, що вони вступлять у пряму конфронтацію, але любові до кацапів через пошкодження ними їх суден в них не прибавиться.
показать весь комментарий
13.12.2025 20:35 Ответить
Mif Master Тіньовий флот юридично нічийний

Really?
показать весь комментарий
13.12.2025 20:37 Ответить
***
показать весь комментарий
13.12.2025 20:41 Ответить
Ну так нужно все грузы переправлять через Румынию и уже в Румынии гркзить на судна и везти через Босфор как Румынский груз Или через Молдову у которой есть порт на Дунае благодаря тому что давно Украина обменяласт=ь с ней землями и Молдова получила кусок земли Украины с выходом на Дунай
показать весь комментарий
13.12.2025 19:11 Ответить
для чого, адже це суда тіньового флоту, рухаються домовленим коридором...про танкери в тіні ніхто не домовлявся...
показать весь комментарий
13.12.2025 19:14 Ответить
Авы продолжаете верить в договоренности с Рашкой? ))) Тем более что Рашка-по моему давно вышла из зерновой сделки А даже если не вышла-скажет что ракеты случайно попали по судну. Еще раз:суда и груз юридически должны быть Румынскими или Молдовскими и идти только по территориальным водам Румылии или нейтральным водам не заходя в Украинские порты-тогда Рашка не будет их обстреливать. Давно нужно было проложить ЖД ветку к Молдовскому или Румынскому порту из Украины и уже на территории этих стран перешружать зерно и другие грузы из ЖД составов на корабли . Ремонт ЖД путей если они будкт под обстрелрм рашки-это очень легкое и быстрое в течении суток дело
показать весь комментарий
13.12.2025 20:17 Ответить
ну, от завів про мене мову))), в заголовку написано - зерновий коридор
показать весь комментарий
13.12.2025 20:31 Ответить
Оце Ердоган лизнув ***** аж самого забрискало
показать весь комментарий
13.12.2025 19:11 Ответить
хоче, щоб босфором продовжувався транзит...
показать весь комментарий
13.12.2025 19:15 Ответить
В Туркменистані Ердоган в ясна цілував пуйла.Вони свої,розберуться.
показать весь комментарий
13.12.2025 19:18 Ответить
Що Ердоган, потомок яничарів, терпіш, витримаєш???
показать весь комментарий
13.12.2025 19:19 Ответить
Яничари були іноземцями,в основному українцями.
Набирали з полонених дітей і виховували відданих султану воїнів.
показать весь комментарий
13.12.2025 19:29 Ответить
Ердоган висловив оптимізм щодо перспектив миру в Україні після проведення переговорів із очільником Кремля у Ашхабаді.

Про це 13 грудня повідомляє агентство https://www.aa.com.tr/en/politics/turkish-president-says-ukraine-peace-not-far-off-after-putin-meeting-signals-possible-trump-talks/3770360 Anadolu.

А ЗСУ того ж 13 грудня повідомляє....

Ну шо мамо дови... бувалася , татко застрелився... -як запитав вовочка у мами, коли татко з відчаю гучно відкрив з вихлопом шампанське, зіскочивши з ліжка й вибігши на кухню
показать весь комментарий
13.12.2025 19:19 Ответить
Кстати, на этом Анадолу не нашлось ничего про этот VIVA. Или не хотят давать неудобную новость или я плохо искал.
показать весь комментарий
13.12.2025 21:02 Ответить
Це нам за НПЗ. І Ердогану натяк, щоб на нас сильніше натиснув. Або щоб відмовився від нашого зерна (чи що там було). А наше ППО туди фізично не дотягує, чи якійсь міжнародні норми не дозволяють?
показать весь комментарий
13.12.2025 19:23 Ответить
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/nzz-khartija-zavdala-bolisnoho-udaru-rosijskij-propahandi-otochivshi-dvi-sotni-vorohiv-ta-posilila-ukrajinsku-perehovornu-pozitsiju.html https://zn.ua/ukr/UKRAINE/nzz-khartija-zavdala-bolisnoho-udaru-rosijskij-propahandi-otochivshi-dvi-sotni-vorohiv-ta-posilila-ukrajinsku-perehovornu-NZZ: "ХАРТІЯ" ЗАВДАЛА БОЛІСНОГО УДАРУ РОСІЙСЬКІЙ ПРОПАГАНДІ, ОТОЧИВШИ ДВІ СОТНІ ВОРОГІВ, ТА ПОСИЛИЛА УКРАЇНСЬКУ ПЕРЕГОВОРНУ ПОЗИЦІЮ

А може просто від безсилля після цього - хоч якось забризкаи гівном типу ЗСУ
показать весь комментарий
13.12.2025 19:30 Ответить
Невже?! Цього не може бути!
показать весь комментарий
13.12.2025 19:31 Ответить
Там шо, по чорному морю мало кацапських корит шниряє? За один в'їбіть два. Чи три.
показать весь комментарий
13.12.2025 19:32 Ответить
у Єрдогана проблеми на роботі
показать весь комментарий
13.12.2025 19:41 Ответить
Ердоган може закрити Босфор для всіх корит що ідуть в кацапію , тільки чи вистачить сміливості ?
показать весь комментарий
13.12.2025 19:49 Ответить
Согласно договору Монтре-Турция не имеет право никак блокировать проход гражданских скдов любых стран через проливы. Только военных млжет блокировать в случае войны.
показать весь комментарий
13.12.2025 20:20 Ответить
Пуйло "подякував" Ердогану за теплу зустріч
показать весь комментарий
13.12.2025 19:56 Ответить
росія в рази більше втратить від повного припинення судноплавства в чорному морі до її портів.
показать весь комментарий
13.12.2025 20:13 Ответить
Отомстили Эрдогану за сбитый самолет?
показать весь комментарий
13.12.2025 20:15 Ответить
Цього разу Реджеп ковтне то шо йому на лисину кацапи закі...ли.
показать весь комментарий
13.12.2025 20:21 Ответить
А де глибоке занепокоєння від султана ?
показать весь комментарий
13.12.2025 20:30 Ответить
 
 