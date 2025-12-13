РФ атаковала беспилотником гражданское турецкое судно, которое следовало по "зерновому коридору", - ВМС ВСУ. ВИДЕО
В субботу, 13 ноября, страна-агрессор РФ нанесла целенаправленный удар с помощью БПЛА по турецкому судну. Удар был нанесен в открытом море в исключительной морской экономической зоне Украины.
Об этом сообщают Военно-Морские Силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Гражданское судно перевозило масло
"Сегодня, 13 ноября 2025 года, страна-агрессор в очередной раз осуществила атаку на гражданское судно. РФ нанесла целенаправленный удар с помощью БПЛА по турецкому судну VIVA, которое направлялось в Египет с подсолнечным маслом на борту. Проход в море происходил по зерновому коридору. На судне 11 граждан Турецкой Республики", - говорится в сообщении.
Удар нанесен в исключительной морской экономической зоне Украины
В ВМС рассказали, что удар был нанесен в открытом море в исключительной морской экономической зоне Украины, но за пределами действия украинской ПВО.
"РФ грубо и цинично нарушает нормы международного морского права. Подобные действия прямо противоречат основополагающим принципам свободы судоходства и являются вопиющим нарушением Руководства Сан-Ремо", - подчеркнули ВМС ВСУ.
ВМС ВСУ находятся на связи с капитаном, в готовности к оказанию в случае необходимости помощи находится морская поисково-спасательная служба.
Отмечается, что экипаж не пострадал. Судно в настоящее время направляется в порт назначения - Египет.
Атака 12 декабря
- Напомним, 12 декабря российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области, повредив гражданское судно в порту Черноморск.
