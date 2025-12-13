УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9060 відвідувачів онлайн
Новини Атака РФ на цивільні судна
10 115 61

РФ атакувала безпілотником цивільне турецьке судно, яке прямувало "зерновим коридором", - ВМС ЗСУ. ВIДЕО

У суботу, 13 грудня, країна-агресор РФ завдала цілеспрямованого удару за допомогою БпЛА по турецькому судну. Удар було завдано у відкритому морі у виключній морській економічній зоні України.

Про це повідомляють Військово-Морські Сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Цивільне судно перевозило олію

"Сьогодні, 13 грудня 2025 року, країна-агресор вкотре здійснила атаку на цивільне судно. рф нанесла цілеспрямований удар за допомогою БПЛА по турецькому судну VIVA, яке прямувало до Єгипту з соняшниковою олією на борту. Прохід в море відбувався зерновим коридором. На судні 11 громадян Турецької Республіки", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також: Росія завдала удару по цивільному судну в порту Чорноморськ, - Зеленський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Удар здійснено у виключній морській економічній зоні України

У ВМС розповіли, що удар було завдано у відкритому морі у виключній морській економічній зоні України, але поза межами дії української ППО.

"РФ грубо і цинічно порушує норми міжнародного морського права. Подібні дії прямо суперечать основоположним принципам свободи судноплавства та є кричущим порушенням Керівництва Сан-Ремо", - наголосили ВМС ЗСУ.

ВМС ЗСУ перебувають на звʼязку з капітаном, в готовності до надання у разі необхідності допомоги перебуває морська пошуково-рятувальна служба.

Зазначається, що екіпаж не постраждав. Судно наразі прямує у порт призначення - Єгипет.

Атака 12 грудня

Читайте також: Туреччина про удар РФ по цивільному судну на Одещині: Необхідна угода про запобігання ескалації в Чорному морі

Автор: 

ВМС (1459) Туреччина (3729) Чорне море (1711) атака (1701)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
Нехай ердогаша ще раз поїде до ***** та чмокне його в сраку.
показати весь коментар
13.12.2025 19:01 Відповісти
+18
Після підписання мирних угод трампутіна росія і далі буде тероризувати судноплавство та обстрілювати Україну, бо в мирних угодах є санкції за обстріли тільки проти України, а проти росії немає!!!!!!! Трамп про це не знає, бо він свої мирні угоди не читав!!!!! Тому війна має йти до перемоги і знищення росії як держави!
показати весь коментар
13.12.2025 19:24 Відповісти
+12
І що тут дивного, кацапи попереджували ,що будуть атакувати зерновий коридор як помста за тіньовий флот .
показати весь коментар
13.12.2025 19:10 Відповісти

Завантаження...

 
 