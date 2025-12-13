РФ атакувала безпілотником цивільне турецьке судно, яке прямувало "зерновим коридором", - ВМС ЗСУ. ВIДЕО

У суботу, 13 грудня, країна-агресор РФ завдала цілеспрямованого удару за допомогою БпЛА по турецькому судну. Удар було завдано у відкритому морі у виключній морській економічній зоні України.

Про це повідомляють Військово-Морські Сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Цивільне судно перевозило олію

"Сьогодні, 13 грудня 2025 року, країна-агресор вкотре здійснила атаку на цивільне судно. рф нанесла цілеспрямований удар за допомогою БПЛА по турецькому судну VIVA, яке прямувало до Єгипту з соняшниковою олією на борту. Прохід в море відбувався зерновим коридором. На судні 11 громадян Турецької Республіки", - йдеться у повідомленні.

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Удар здійснено у виключній морській економічній зоні України

У ВМС розповіли, що удар було завдано у відкритому морі у виключній морській економічній зоні України, але поза межами дії української ППО.

"РФ грубо і цинічно порушує норми міжнародного морського права. Подібні дії прямо суперечать основоположним принципам свободи судноплавства та є кричущим порушенням Керівництва Сан-Ремо", - наголосили ВМС ЗСУ.

ВМС ЗСУ перебувають на звʼязку з капітаном, в готовності до надання у разі необхідності допомоги перебуває морська пошуково-рятувальна служба.

Зазначається, що екіпаж не постраждав. Судно наразі прямує у порт призначення - Єгипет.

Атака 12 грудня

Нагадаємо, 12 грудня російські війська завдали ракетного удару по Одещині, пошкодивши цивільне судно в порту Чорноморськ.

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