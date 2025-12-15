УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7317 відвідувачів онлайн
Новини Збиття дронів над Чорним морем
4 916 21

Турецькі F-16 збили "неконтрольований" безпілотник над Чорним морем

Туреччина збила невідомий безпілотник над Чорним морем

Винищувачі F-16 Туреччини збили над Чорним морем невідомий безпілотник, який "вийшов з-під контролю" та наближався до повітряного простору країни.

Про це Міноборони країни повідомило на платформі Х, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Турецькі військові помітили повітряний об'єкт над морем, тому для убезпечення повітряного простору винищувачам F-16 НАТО та національних сил доручили зреагувати на тривогу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про удари РФ по кораблях Туреччини: Будемо з партнерами розбиратись, реакція буде

БпЛА вийшов з-під контролю

"Встановлено, що зазначений повітряний об'єкт є безпілотним літальним апаратом, який вийшов з-під контролю; з метою уникнення будь-яких негативних наслідків, він був збитий у безпечній зоні поза межами населеного пункту", - заявило турецьке Міноборони.

  • Турецькі ЗМІ повідомили, що безпілотник був збитий над сушею і його ідентифікують лише після вилучення уламків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала безпілотником цивільне турецьке судно, яке прямувало "зерновим коридором", - ВМС ЗСУ. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник БпЛА (6044) Туреччина (3729) Чорне море (1711) F16 F-16 (722)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
Туреччина ж в НАТО. Чому збили без усяких попередніх консультацій з іншими членами організації? А-я-яй!
показати весь коментар
15.12.2025 21:00 Відповісти
+19
І не побоялись "ескалаціі" і "втягування у війну"...
показати весь коментар
15.12.2025 20:59 Відповісти
+14
Це ж ескалація. А де ж консультації і різні види стурбованості?
показати весь коментар
15.12.2025 21:08 Відповісти

Завантаження...

 
 