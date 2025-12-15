Турецькі F-16 збили "неконтрольований" безпілотник над Чорним морем

Винищувачі F-16 Туреччини збили над Чорним морем невідомий безпілотник, який "вийшов з-під контролю" та наближався до повітряного простору країни.

Про це Міноборони країни повідомило на платформі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Турецькі військові помітили повітряний об'єкт над морем, тому для убезпечення повітряного простору винищувачам F-16 НАТО та національних сил доручили зреагувати на тривогу.

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БпЛА вийшов з-під контролю

"Встановлено, що зазначений повітряний об'єкт є безпілотним літальним апаратом, який вийшов з-під контролю; з метою уникнення будь-яких негативних наслідків, він був збитий у безпечній зоні поза межами населеного пункту", - заявило турецьке Міноборони.

Турецькі ЗМІ повідомили, що безпілотник був збитий над сушею і його ідентифікують лише після вилучення уламків.

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