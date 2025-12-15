Турецькі F-16 збили "неконтрольований" безпілотник над Чорним морем
Винищувачі F-16 Туреччини збили над Чорним морем невідомий безпілотник, який "вийшов з-під контролю" та наближався до повітряного простору країни.
Про це Міноборони країни повідомило на платформі Х, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Турецькі військові помітили повітряний об'єкт над морем, тому для убезпечення повітряного простору винищувачам F-16 НАТО та національних сил доручили зреагувати на тривогу.
БпЛА вийшов з-під контролю
"Встановлено, що зазначений повітряний об'єкт є безпілотним літальним апаратом, який вийшов з-під контролю; з метою уникнення будь-яких негативних наслідків, він був збитий у безпечній зоні поза межами населеного пункту", - заявило турецьке Міноборони.
- Турецькі ЗМІ повідомили, що безпілотник був збитий над сушею і його ідентифікують лише після вилучення уламків.
Топ коментарі
+26 Дужан Міхал
показати весь коментар15.12.2025 21:00 Відповісти Посилання
+19 Vitaliy Mauler #573781
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+14 ALEX SUROVV #593022
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