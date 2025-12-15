РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7725 посетителей онлайн
Новости Сбивание дронов над Черным морем
3 231 21

Турецкие F-16 сбили "неконтролируемый" беспилотник над Черным морем

Турция сбила неизвестный беспилотник над Черным морем

Истребители F-16 Турции сбили над Черным морем неизвестный беспилотник, который "вышел из-под контроля" и приближался к воздушному пространству страны.

Об этом Минобороны страны сообщило на платформе Х, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Турецкие военные заметили воздушный объект над морем, поэтому для обеспечения безопасности воздушного пространства истребителям F-16 НАТО и национальных сил поручили отреагировать на тревогу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский об ударах РФ по кораблям Турции: Будем с партнерами разбираться, реакция будет

БпЛА вышел из-под контроля

"Установлено, что указанный воздушный объект является беспилотным летательным аппаратом, который вышел из-под контроля; с целью избежания любых негативных последствий, он был сбит в безопасной зоне за пределами населенного пункта", - заявило турецкое Минобороны.

  • Турецкие СМИ сообщили, что беспилотник был сбит над сушей и его идентифицируют только после извлечения обломков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атаковала беспилотником гражданское турецкое судно, которое следовало по "зерновому коридору", - ВМС ВСУ. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (4638) Турция (3590) Черное море (1516) F-16 (593)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Туреччина ж в НАТО. Чому збили без усяких попередніх консультацій з іншими членами організації? А-я-яй!
показать весь комментарий
15.12.2025 21:00 Ответить
+17
І не побоялись "ескалаціі" і "втягування у війну"...
показать весь комментарий
15.12.2025 20:59 Ответить
+14
Це ж ескалація. А де ж консультації і різні види стурбованості?
показать весь комментарий
15.12.2025 21:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Угу, глядіть щоб завтра не заявили що то був типу наш бпла 🤬
показать весь комментарий
15.12.2025 20:58 Ответить
Это совсем неважно
Любой объект ,который похож на военный
Надо уничтожить
А не собирать КОНСИЛИУМ
И часами обсуждать - что делать с пациентом?
показать весь комментарий
15.12.2025 21:00 Ответить
Шахед хотів до братів-мусульман дезертирувати, а тут - Аллах Акбар та френдлі фаєр.

пічаль...

.
показать весь комментарий
15.12.2025 22:11 Ответить
ППО там - не тільки пілоти! Є і пілотині....
показать весь комментарий
15.12.2025 20:59 Ответить
Пілотині з яйцями
показать весь комментарий
15.12.2025 21:07 Ответить
Найдите видео из Сиднея
Как один смельчак,будучи уже раненым
Отобрал оружие у одного из нападающих
Спас тем самым много людей
По миру уже собрали миллион долларов для этого героя
Я под таким впечатлением!!!!!
показать весь комментарий
15.12.2025 21:10 Ответить
Ахмет - ГЕРОЙ
показать весь комментарий
15.12.2025 21:13 Ответить
11 сек і Су-24 БПЛА немає...
показать весь комментарий
15.12.2025 20:58 Ответить
І не побоялись "ескалаціі" і "втягування у війну"...
показать весь комментарий
15.12.2025 20:59 Ответить
там яйці не по 17
Більш вагомі....
показать весь комментарий
15.12.2025 21:00 Ответить
Туреччина ж в НАТО. Чому збили без усяких попередніх консультацій з іншими членами організації? А-я-яй!
показать весь комментарий
15.12.2025 21:00 Ответить
не було звязку - провайдер не забезпечив сеанс по договору!
Прийшлося діяти як вимагала ситуація...
показать весь комментарий
15.12.2025 21:02 Ответить
Це ж ескалація. А де ж консультації і різні види стурбованості?
показать весь комментарий
15.12.2025 21:08 Ответить
Ліпше б ліквідували того, хто давно "вийшов з під контролю", а тепер віддав наказ помацати Ердогана..
показать весь комментарий
15.12.2025 21:31 Ответить
А чого не консультувались 3 тижні?
показать весь комментарий
15.12.2025 21:36 Ответить
Неконтрольований неросією?
показать весь комментарий
15.12.2025 22:12 Ответить
куйло попросив допомоги...
показать весь комментарий
15.12.2025 22:26 Ответить
алах-бабах в Турцію не пролетів))
показать весь комментарий
15.12.2025 22:43 Ответить
 
 