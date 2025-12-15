Турецкие F-16 сбили "неконтролируемый" беспилотник над Черным морем
Истребители F-16 Турции сбили над Черным морем неизвестный беспилотник, который "вышел из-под контроля" и приближался к воздушному пространству страны.
Об этом Минобороны страны сообщило на платформе Х, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Турецкие военные заметили воздушный объект над морем, поэтому для обеспечения безопасности воздушного пространства истребителям F-16 НАТО и национальных сил поручили отреагировать на тревогу.
БпЛА вышел из-под контроля
"Установлено, что указанный воздушный объект является беспилотным летательным аппаратом, который вышел из-под контроля; с целью избежания любых негативных последствий, он был сбит в безопасной зоне за пределами населенного пункта", - заявило турецкое Минобороны.
- Турецкие СМИ сообщили, что беспилотник был сбит над сушей и его идентифицируют только после извлечения обломков.
