Турецкие F-16 сбили "неконтролируемый" беспилотник над Черным морем

Истребители F-16 Турции сбили над Черным морем неизвестный беспилотник, который "вышел из-под контроля" и приближался к воздушному пространству страны.

Об этом Минобороны страны сообщило на платформе Х, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Турецкие военные заметили воздушный объект над морем, поэтому для обеспечения безопасности воздушного пространства истребителям F-16 НАТО и национальных сил поручили отреагировать на тревогу.

БпЛА вышел из-под контроля

"Установлено, что указанный воздушный объект является беспилотным летательным аппаратом, который вышел из-под контроля; с целью избежания любых негативных последствий, он был сбит в безопасной зоне за пределами населенного пункта", - заявило турецкое Минобороны.

Турецкие СМИ сообщили, что беспилотник был сбит над сушей и его идентифицируют только после извлечения обломков.

