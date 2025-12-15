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Новини Мирні перемовини Переговори у Туреччині
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Туреччина знову готова надати майданчик для мирних перемовин, - Фідан

фідан,хакан

Туреччина вкотре готова надати для мирних перемовин між Україною та РФ стамбульський майданчик.

Про це сказав міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан сказав на відкритті 16-ї конференції послів у Стамбул, пише Hürriyet, інформує Цензор.НЕТ.

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Стамбул може стати майданчиком перемовин

Фідан заявив, що у війні немає справжнього переможця, а в справедливому мирі - переможених.

"Російсько-українська війна залишає позаду четвертий рік. У війни не буває переможця, так само як і справедливий мир не має переможених. Стамбул все ще зберігає статус єдиного майданчика, де сторони можуть зустрітися. Туреччина знову готова приготувати стіл для перемовин про мир",- сказав глава турецького МЗС.

Він додав, що горизонти турецької дипломатії не обмежені, і в регіональних кризах Анкара має і матиме право голосу.

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Перемовини у Берліні

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Топ коментарі
+3
"Чебурек" згадає свої хотєлки в 2022 році
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15.12.2025 21:31 Відповісти
+3
Чи то у вас там шашлики вже стигнуть , що вам так не терпится і тягнете до себе? Вже онастогидло ваше сватання…
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15.12.2025 21:33 Відповісти
+1
Краще в Будапешт - там точно "Будапешт - 2.0" не буде? Буде блювання....
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15.12.2025 21:30 Відповісти

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