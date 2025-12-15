Туреччина знову готова надати майданчик для мирних перемовин, - Фідан
Туреччина вкотре готова надати для мирних перемовин між Україною та РФ стамбульський майданчик.
Про це сказав міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан сказав на відкритті 16-ї конференції послів у Стамбул, пише Hürriyet, інформує Цензор.НЕТ.
Стамбул може стати майданчиком перемовин
Фідан заявив, що у війні немає справжнього переможця, а в справедливому мирі - переможених.
"Російсько-українська війна залишає позаду четвертий рік. У війни не буває переможця, так само як і справедливий мир не має переможених. Стамбул все ще зберігає статус єдиного майданчика, де сторони можуть зустрітися. Туреччина знову готова приготувати стіл для перемовин про мир",- сказав глава турецького МЗС.
Він додав, що горизонти турецької дипломатії не обмежені, і в регіональних кризах Анкара має і матиме право голосу.
Перемовини у Берліні
- Нагадаємо, що у неділю, 14 грудня, у Берліні відбувається зустріч делегації України на чолі із Володимиром Зеленським із представниками команди президента США Дональда Трампа.
- Відомо, що перемовини між делегаціями України та США, які відбуваються в Берліні, продовжаться у понеділок, 15 грудня. Конкретні пропозиції, які розглядаються, наразі не розголошуються.
- Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив про "значний прогрес" у переговорах з українською делегацією у Берліні та підтвердив, що завтра відбудеться повторна зустріч.
- 15 грудня перемовини між делегаціями продовжилися.
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