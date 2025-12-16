Венгрия будет представлена на самом низком уровне на конференции по "репарационному кредиту" Украине

Венгерское государство не отказалось от участия в дипломатической конференции по компенсациям для Украины, однако будет представлено на самом низком уровне среди всех участников мероприятия.

Конференция, во время которой государства торжественно подпишут конвенцию об учреждении компенсационной комиссии для Украины, состоится во вторник в Гааге. В ней заявлено участие делегаций 52 государств из Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Австралии, а также делегации Европейского Союза. В то же время не все участники подпишут конвенцию уже 16 декабря.

Евросоюз поддерживает процесс подготовки к взысканию репараций с России в пользу Украины, поэтому на конференции будут присутствовать делегации всех 27 государств-членов ЕС. Часть стран представлена на уровне министров или руководства МИД, другие - на уровне послов или руководителей дипломатических миссий.

На этом фоне привлекает внимание позиция Венгрии. Страну будет представлять вторая советница посольства Венгрии в Гааге Энико Петогази - дипломат низкого уровня для главы делегации.

Она занимает третье место среди гражданских сотрудников посольства. Ни одно другое государство-участник конференции не будет представлено на столь низком уровне.

