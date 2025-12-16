РУС
Венгрия будет представлена на самом низком уровне на конференции по "репарационному кредиту" Украине

Венгерское государство не отказалось от участия в дипломатической конференции по компенсациям для Украины, однако будет представлено на самом низком уровне среди всех участников мероприятия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Конференция, во время которой государства торжественно подпишут конвенцию об учреждении компенсационной комиссии для Украины, состоится во вторник в Гааге. В ней заявлено участие делегаций 52 государств из Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Австралии, а также делегации Европейского Союза. В то же время не все участники подпишут конвенцию уже 16 декабря.

Евросоюз поддерживает процесс подготовки к взысканию репараций с России в пользу Украины, поэтому на конференции будут присутствовать делегации всех 27 государств-членов ЕС. Часть стран представлена на уровне министров или руководства МИД, другие - на уровне послов или руководителей дипломатических миссий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Без репарационного займа ЕС Украина может иметь финансовый дефицит, - Зеленский

На этом фоне привлекает внимание позиция Венгрии. Страну будет представлять вторая советница посольства Венгрии в Гааге Энико Петогази - дипломат низкого уровня для главы делегации.

Она занимает третье место среди гражданских сотрудников посольства. Ни одно другое государство-участник конференции не будет представлено на столь низком уровне.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Репарационный кредит для Украины: переговоры становятся сложнее, - Каллас

Що може бути нижче пєтушків орбана та сійярто?
показать весь комментарий
16.12.2025 11:54 Ответить
Цікаво, шо за уйобіка відправлять? Проктолога орбана чи гінеколога сіярто?
показать весь комментарий
16.12.2025 11:57 Ответить
Еніко Петогазі (друга радниця посольства Угорщини в Гаазі).
Читайте хоч трохи, не лінуйтеся.
показать весь комментарий
16.12.2025 12:04 Ответить
Нахера циху путінських серунів вобще пускати якщо вони ні копійки не доклали а тільки скрізь серуть і ставлять палки в колеса
показать весь комментарий
16.12.2025 12:19 Ответить
побачимо кого ці два підара вважають "найнищим рівнем" Угорщини
показать весь комментарий
16.12.2025 12:23 Ответить
 
 