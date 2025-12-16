Угорщина буде представлена на найнижчому рівні на конференції щодо "репараційного кредиту" Україні

Угорська держава не відмовилася від участі у дипломатичній конференції щодо компенсацій для України, однак буде представлена на найнижчому рівні серед усіх учасників заходу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Конференція, під час якої держави урочисто підпишуть конвенцію про заснування компенсаційної комісії для України, відбудеться у вівторок у Гаазі. У ній заявлена участь делегацій 52 держав з Європи, Північної та Південної Америки, Азії й Австралії, а також Делегації Європейського Союзу. Водночас не всі учасники підпишуть конвенцію вже 16 грудня.

Євросоюз підтримує процес підготовки до стягнення репарацій з Росії на користь України, тому на конференції будуть присутні делегації всіх 27 держав-членів ЄС. Частина країн представлена на рівні міністрів або керівництва МЗС, інші - на рівні послів чи очільників дипломатичних місій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Без репараційної позики ЄС Україна може мати фінансовий дефіцит, - Зеленський

На цьому тлі привертає увагу позиція Угорщини. Країну представлятиме друга радниця посольства Угорщини в Гаазі Еніко Петогазі - дипломатка низького рівня для очільниці делегації.

Вона посідає третю сходинку серед цивільних співробітників посольства. Жодна інша держава-учасниця конференції не буде представлена на настільки низькому рівні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Репараційний кредит для України: переговори стають складнішими, - Каллас