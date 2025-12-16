Угорщина буде представлена на найнижчому рівні на конференції щодо "репараційного кредиту" Україні
Угорська держава не відмовилася від участі у дипломатичній конференції щодо компенсацій для України, однак буде представлена на найнижчому рівні серед усіх учасників заходу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Конференція, під час якої держави урочисто підпишуть конвенцію про заснування компенсаційної комісії для України, відбудеться у вівторок у Гаазі. У ній заявлена участь делегацій 52 держав з Європи, Північної та Південної Америки, Азії й Австралії, а також Делегації Європейського Союзу. Водночас не всі учасники підпишуть конвенцію вже 16 грудня.
Євросоюз підтримує процес підготовки до стягнення репарацій з Росії на користь України, тому на конференції будуть присутні делегації всіх 27 держав-членів ЄС. Частина країн представлена на рівні міністрів або керівництва МЗС, інші - на рівні послів чи очільників дипломатичних місій.
На цьому тлі привертає увагу позиція Угорщини. Країну представлятиме друга радниця посольства Угорщини в Гаазі Еніко Петогазі - дипломатка низького рівня для очільниці делегації.
Вона посідає третю сходинку серед цивільних співробітників посольства. Жодна інша держава-учасниця конференції не буде представлена на настільки низькому рівні.
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