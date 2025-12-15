Репараційний кредит для України: переговори стають складнішими, - Каллас

Переговори щодо "репараційного кредиту" для України стають дедалі складнішими, заявила високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Politico.

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За її словами, фінансування України через "репараційний кредит", який базується на заморожених активах Росії, стає все важче погодити.

Проблеми з обговоренням кредиту

Переговори наразі тривають, але остаточного рішення поки немає. Каллас додала, що на процес чиниться великий тиск, але цей кредит є найнадійнішим способом забезпечити фінансову стабільність України з наступного року.

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ЄС ще не досяг домовленості, і переговори ускладнюються через різні позиції учасників. Кая Каллас наголосила, що на фінальний результат впливають терміни та складність координації між усіма сторонами.

Роль Бельгії у прийнятті рішення

Каллас також зазначила, що рішення щодо "репараційного кредиту" не буде прийнято без згоди Бельгії, де зберігається найбільша частка заморожених російських активів.

Співпраця з Бельгією є ключовою для просування угоди та забезпечення її реалізації.

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Тим часом більшість бельгійців виступають проти використання заморожених російських активів для фінансування "репараційної позики" для України. Про це свідчить опитування RTL info – IPSOS – Le Soir Grand Barometer.

Зазначається, що 67% опитаних бельгійців вважають, що уряд не повинен погоджуватися на передачу заморожених російських активів Україні. Вони особливо стурбовані системним ризиком, який це становить для країни.

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Російські активи для допомоги Україні

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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