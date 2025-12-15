ЄС пропонує два варіанти використання заморожених активів РФ для України - "репараційну позику" та альтернативне спільне запозичення, - The Guardian

Європейський Союз запропонував два базові варіанти рішень щодо використання заморожених російських активів для фінансової підтримки України.

Про це заявив речник ЄС з економічних питань Балаж Уйварі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, йдеться про "два фундаментальні рішення" - "репараційну позику" та альтернативне спільне запозичення. Саме на цій основі тривають обміни та дискусії перед самітом Європейської ради цього тижня.

"Ми пропонуємо два рішення, які гарантуватимуть, що у 2026 та 2027 роках Україна матиме необхідне фінансування. Якщо подивитися на наявні цифри, на початку року Україна загалом забезпечена ресурсами, а вже на початку весни можуть набути чинності нові рішення", - зазначив Уйварі.

Він додав, що саме такий підхід формує бачення Єврокомісії щодо часових рамок подальших фінансових рішень стосовно підтримки України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Данії Расмуссен: ЄС має забезпечити "репараційну позику", інакше "ми покинемо Україну у дуже скрутній ситуації"

Російські активи для допомоги Україні

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврорада готує рішення, яке забезпечить Україні фінансову стабільність на два роки, - Барро