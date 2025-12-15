Єврорада готує рішення, яке забезпечить Україні фінансову стабільність на два роки, - Барро

Європейський Союз уже цього тижня може погодити рішення, що забезпечить фінансову стійкість України на найближчі два роки.

Про це міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив перед початком Ради міністрів ЄС з питань закордонних справ у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Вже за кілька днів під час Європейської ради, яка збере глав держав і урядів 27 країн-членів ЄС, може бути ухвалене рішення, що дозволить убезпечити Україну від будь-яких фінансових труднощів упродовж двох наступних років і поставити її у сильну позицію в момент, коли тривають дискусії, що мають привести до миру", - заявив міністр, додавши, що Україна продемонструвала готовність рухатися вперед та прискорюватися на цьому шляху.

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Дискусії тривають

Барро повідомив, що дискусії між українцями, європейцями та американцями триватимуть сьогодні в Берліні. Європейці продемонстрували свою рішучість, ухваливши у п’ятницю важливе рішення - позбавити Росію доступу до її активів, розміщених у Європі доти, доки Росія не припинить агресивну війну та не виплатить репарації Україні.

Санкції проти РФ

"Сьогодні тут, у Брюсселі, ми також продовжимо запроваджувати санкції проти російських суб’єктів, які сприяють цій агресивній війні. Передусім проти дев’яти структур, відповідальних за обходження наших санкцій - так званого тіньового флоту, зокрема судноплавних компаній, які працюють або пов’язані з двома нафтовими компаніями - Лукойл і Роснефть", - заявив він.

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Також, за словами Барро, будуть запроваджені санкції проти 12 "агентів російської дестабілізації в Європі", відповідальних за цифрові іноземні втручання.

"Зокрема, хочу назвати санкції, які сьогодні буде ухвалено щодо Ксав’є Морo - франко-російського громадянина, що живе в Росії та є одним із рупорів кремлівської пропаганди в Європі. Також санкції зачеплять Джона Марка Дуґґана, відповідального за цифрові втручання в Європі, і, зокрема, одного з організаторів кампанії, викритої французькою службою Viginium", - деталізував він.

Що відомо про "репараційний кредит" для України

Нагадаємо, на зустрічі у жовтні лідери країн Євросоюзу відклали рішення щодо використання заморожених російських активів як заставу за так званим "репараційним кредитом" для України на суму 140 млрд євро ($163 млрд). Лідери країн ЄС планують повернутися до обговорення цього питання на зустрічі 18-19 грудня.

Проти запропонованого Єврокомісією плану використання заморожених російських активів на зустрічі лідерів країн ЄС виступила Бельгія, де зберігається левова частка цих коштів. Країна побоюється юридичних та фінансових санкцій з боку Москви та хоче, щоб інші країни ЄС розділили ці ризики.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

Своєю чергою російський диктатор Путін у відповідь підписав указ, що фактично дозволяє прискорену експропріацію активів західних компаній, які досі не вийшли з РФ.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі у Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 млрд), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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