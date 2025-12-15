Евросовет готовит решение, которое обеспечит Украине финансовую стабильность на два года, - Барро

Европейский Союз уже на этой неделе может согласовать решение, которое обеспечит финансовую устойчивость Украины на ближайшие два года.

Об этом министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил перед началом Совета министров ЕС по иностранным делам в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Уже через несколько дней во время Европейского совета, который соберет глав государств и правительств 27 стран-членов ЕС, может быть принято решение, которое позволит обезопасить Украину от любых финансовых трудностей в течение двух следующих лет и поставить ее в сильную позицию в момент, когда продолжаются дискуссии, которые должны привести к миру", - заявил министр, добавив, что Украина продемонстрировала готовность двигаться вперед и ускоряться на этом пути.

Дискуссии продолжаются

Барро сообщил, что дискуссии между украинцами, европейцами и американцами продолжатся сегодня в Берлине. Европейцы продемонстрировали свою решимость, приняв в пятницу важное решение - лишить Россию доступа к ее активам, размещенным в Европе, до тех пор, пока Россия не прекратит агрессивную войну и не выплатит репарации Украине.

Санкции против РФ

"Сегодня здесь, в Брюсселе, мы также продолжим вводить санкции против российских субъектов, которые способствуют этой агрессивной войне. Прежде всего против девяти структур, ответственных за обход наших санкций - так называемого теневого флота, в частности судоходных компаний, которые работают или связаны с двумя нефтяными компаниями - Лукойл и Роснефть", - заявил он.

Также, по словам Барро, будут введены санкции против 12 "агентов российской дестабилизации в Европе", ответственных за цифровые иностранные вмешательства.

"В частности, хочу назвать санкции, которые сегодня будут приняты в отношении Ксавье Моро - франко-российского гражданина, проживающего в России и являющегося одним из рупоров кремлевской пропаганды в Европе. Также санкции коснутся Джона Марка Дуггана, ответственного за цифровые вмешательства в Европе, и, в частности, одного из организаторов кампании, разоблаченной французской службой Viginium", - уточнил он.

Что известно о "репарационном кредите" для Украины

Напомним, на встрече в октябре лидеры стран Евросоюза отложили решение об использовании замороженных российских активов в качестве залога по так называемому "репарационному кредиту" для Украины на сумму 140 млрд евро ($163 млрд). Лидеры стран ЕС планируют вернуться к обсуждению этого вопроса на встрече 18-19 декабря.

Против предложенного Еврокомиссией плана использования замороженных российских активов на встрече лидеров стран ЕС выступила Бельгия, где хранится львиная доля этих средств. Страна опасается юридических и финансовых санкций со стороны Москвы и хочет, чтобы другие страны ЕС разделили эти риски.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

В свою очередь российский диктатор Путин в ответ подписал указ, который фактически позволяет ускоренную экспроприацию активов западных компаний, которые до сих пор не вышли из РФ.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

