ЕС предлагает два варианта использования замороженных активов РФ для Украины - "репарационный кредит" и альтернативное совместное заимствование, - The Guardian

Европейский Союз предложил два базовых варианта решений по использованию замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины.

Об этом заявил спикер ЕС по экономическим вопросам Балаж Уйвари, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, речь идет о "двух фундаментальных решениях" — "репарационном займе" и альтернативном совместном заимствовании. Именно на этой основе продолжаются обмены и дискуссии перед саммитом Европейского совета на этой неделе.

"Мы предлагаем два решения, которые гарантируют, что в 2026 и 2027 годах Украина будет иметь необходимое финансирование. Если посмотреть на имеющиеся цифры, в начале года Украина в целом обеспечена ресурсами, а уже в начале весны могут вступить в силу новые решения", - отметил Уйвари.

Он добавил, что именно такой подход формирует видение Еврокомиссии относительно временных рамок дальнейших финансовых решений по поддержке Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Дании Расмуссен: ЕС должен обеспечить "репарационный заем", иначе "мы оставим Украину в очень сложной ситуации"

Российские активы для помощи Украине

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросовет готовит решение, которое обеспечит Украине финансовую стабильность на два года, - Барро