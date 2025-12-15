67% бельгійців проти використання заморожених активів РФ для України, - опитування
Більшість бельгійців виступають проти використання заморожених російських активів для фінансування "репараційної позики" для України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це свідчить опитування RTL info – IPSOS – Le Soir Grand Barometer.
Більшість стурбована системним ризиком
Так, на запитання "З початку війни в Україні близько 183 мільярдів євро російських активів було заморожено в Euroclear у Бельгії. Чи повинен уряд погодитися на звільнення цих коштів для фінансування підтримки України?" переважна більшість бельгійців погоджується з прем'єром Бартом Де Вевером, який чинить опір ідеї використання росактивів на користь України.
Зазначається, що 67% опитаних бельгійців вважають, що уряд не повинен погоджуватися на передачу заморожених російських активів Україні. Вони особливо стурбовані системним ризиком, який це становить для Бельгії.
Водночас 22% не поділяють подібних занепокоєнь, а 11% кажуть, що не цікавляться цим питанням.
Регіональний рівень
На регіональному рівні: цього разу валлони, фламандці та мешканці Брюсселя відносно одностайні: 62%, 71% та 56% респондентів відповідно висловили свою згоду з позицією, яку зараз відстоює Барт Де Вевер. Однак найбільше проти використання російських активів виступають саме фламандці.
Російські активи для допомоги Україні
- Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.
- За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.
- Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.
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