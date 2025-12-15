67% бельгійців проти використання заморожених активів РФ для України, - опитування

Більшість бельгійців виступають проти використання заморожених російських активів для фінансування "репараційної позики" для України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це свідчить опитування RTL info – IPSOS – Le Soir Grand Barometer.

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Більшість стурбована системним ризиком

Так, на запитання "З початку війни в Україні близько 183 мільярдів євро російських активів було заморожено в Euroclear у Бельгії. Чи повинен уряд погодитися на звільнення цих коштів для фінансування підтримки України?" переважна більшість бельгійців погоджується з прем'єром Бартом Де Вевером, який чинить опір ідеї використання росактивів на користь України.

Зазначається, що 67% опитаних бельгійців вважають, що уряд не повинен погоджуватися на передачу заморожених російських активів Україні. Вони особливо стурбовані системним ризиком, який це становить для Бельгії.

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Водночас 22% не поділяють подібних занепокоєнь, а 11% кажуть, що не цікавляться цим питанням.

Регіональний рівень

На регіональному рівні: цього разу валлони, фламандці та мешканці Брюсселя відносно одностайні: 62%, 71% та 56% респондентів відповідно висловили свою згоду з позицією, яку зараз відстоює Барт Де Вевер. Однак найбільше проти використання російських активів виступають саме фламандці.

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Російські активи для допомоги Україні