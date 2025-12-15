67% бельгийцев против использования замороженных активов РФ для Украины, - опрос

Большинство бельгийцев выступают против использования замороженных российских активов для финансирования "репарационного займа" для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом свидетельствует опрос RTL info – IPSOS – Le Soir Grand Barometer.

Большинство обеспокоено системным риском

Так, на вопрос "С начала войны в Украине около 183 миллиардов евро российских активов было заморожено в Euroclear в Бельгии. Должно ли правительство согласиться на освобождение этих средств для финансирования поддержки Украины?" подавляющее большинство бельгийцев соглашается с премьером Бартом Де Вевером, который сопротивляется идее использования россактивов в пользу Украины.

Отмечается, что 67% опрошенных бельгийцев считают, что правительство не должно соглашаться на передачу замороженных российских активов Украине. Они особенно обеспокоены системным риском, который это представляет для Бельгии.

В то же время 22% не разделяют подобных опасений, а 11% говорят, что не интересуются этим вопросом.

Региональный уровень

На региональном уровне: на этот раз валлоны, фламандцы и жители Брюсселя относительно единодушны: 62%, 71% и 56% респондентов соответственно выразили свое согласие с позицией, которую сейчас отстаивает Барт Де Вевер. Однако больше всего против использования российских активов выступают именно фламандцы.

Российские активы для помощи Украине