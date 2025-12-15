67% бельгийцев против использования замороженных активов РФ для Украины, - опрос
Большинство бельгийцев выступают против использования замороженных российских активов для финансирования "репарационного займа" для Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом свидетельствует опрос RTL info – IPSOS – Le Soir Grand Barometer.
Большинство обеспокоено системным риском
Так, на вопрос "С начала войны в Украине около 183 миллиардов евро российских активов было заморожено в Euroclear в Бельгии. Должно ли правительство согласиться на освобождение этих средств для финансирования поддержки Украины?" подавляющее большинство бельгийцев соглашается с премьером Бартом Де Вевером, который сопротивляется идее использования россактивов в пользу Украины.
Отмечается, что 67% опрошенных бельгийцев считают, что правительство не должно соглашаться на передачу замороженных российских активов Украине. Они особенно обеспокоены системным риском, который это представляет для Бельгии.
В то же время 22% не разделяют подобных опасений, а 11% говорят, что не интересуются этим вопросом.
Региональный уровень
На региональном уровне: на этот раз валлоны, фламандцы и жители Брюсселя относительно единодушны: 62%, 71% и 56% респондентов соответственно выразили свое согласие с позицией, которую сейчас отстаивает Барт Де Вевер. Однако больше всего против использования российских активов выступают именно фламандцы.
Российские активы для помощи Украине
- Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
- По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
- В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.
