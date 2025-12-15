ЄС наразі не обговорює зняття санкцій з Росії, - Каллас

Наразі Європейський Союз не розглядає зняття санкцій з Російської Федерації, а навпаки, посилює тиск, зокрема шляхом накладення санкцій проти "тіньового флоту" РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас.

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Попри мирні перемовини, що тривають, ЄС поки не збирається знімати санкції з Росії.

"Зняття санкцій наразі не обговорюється… Як я вже зазначила, ми повинні посилити тиск на Росію", – наголосила представниця ЄС.

Санкції щодо "тіньового флоту" РФ

Каллас нагадала, що держави ЄС вирішили, що будуть запроваджувати санкції щодо "тіньового флоту" Росії на постійній основі.

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"Сьогодні ми застосували санкції до 40 суден та деяких осіб, що сприяють ("тіньовому флоту" РФ. – Ред.). Ми не чекаємо на великі пакети (санкцій), а насправді рухаємося вперед з тими рішеннями, які можемо ухвалити", – розповіла вона.

За її словами, санкції проти "тіньового флоту" РФ мали величезний вплив на доходи від нафти.

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20 пакет санкцій

"Робота над 20-м пакетом санкцій триває паралельно, але я вважаю, що ми не повинні чекати. Ми показали, що не чекаємо на ці пакети (санкцій), а насправді швидше просуваємося із запровадженням санкцій щодо "тіньового флоту" на постійній основі", – додала представниця ЄС.

"Отже, ми насправді робимо більше, щоб позбавити їх (росіян) коштів для фінансування цієї війни" – підсумувала Каллас.

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