ЄС наразі не обговорює зняття санкцій з Росії, - Каллас
Наразі Європейський Союз не розглядає зняття санкцій з Російської Федерації, а навпаки, посилює тиск, зокрема шляхом накладення санкцій проти "тіньового флоту" РФ.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас.
Попри мирні перемовини, що тривають, ЄС поки не збирається знімати санкції з Росії.
"Зняття санкцій наразі не обговорюється… Як я вже зазначила, ми повинні посилити тиск на Росію", – наголосила представниця ЄС.
Санкції щодо "тіньового флоту" РФ
Каллас нагадала, що держави ЄС вирішили, що будуть запроваджувати санкції щодо "тіньового флоту" Росії на постійній основі.
"Сьогодні ми застосували санкції до 40 суден та деяких осіб, що сприяють ("тіньовому флоту" РФ. – Ред.). Ми не чекаємо на великі пакети (санкцій), а насправді рухаємося вперед з тими рішеннями, які можемо ухвалити", – розповіла вона.
За її словами, санкції проти "тіньового флоту" РФ мали величезний вплив на доходи від нафти.
20 пакет санкцій
"Робота над 20-м пакетом санкцій триває паралельно, але я вважаю, що ми не повинні чекати. Ми показали, що не чекаємо на ці пакети (санкцій), а насправді швидше просуваємося із запровадженням санкцій щодо "тіньового флоту" на постійній основі", – додала представниця ЄС.
"Отже, ми насправді робимо більше, щоб позбавити їх (росіян) коштів для фінансування цієї війни" – підсумувала Каллас.
Що передувало?
- У понеділок, 15 грудня, Рада Європейського Союзу запровадила обмеження проти п’яти фізичних осіб та чотирьох компаній, які пов’язані з російським "тіньовим флотом".
- Також Рада ЄС запровадила обмежувальні заходи ще проти дванадцяти осіб та двох організацій на тлі продовження Росією гібридної діяльності, включно з маніпуляціями та інформаційним втручанням, а також кібератаками проти Євросоюзу, його держав-членів та партнерів.
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