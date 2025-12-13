Найбільший санкційний пакет: Україна запровадила санкції проти майже 700 суден "тіньового флоту" РФ

В Україні набули чинності санкції проти майже 700 морських суден, які Росія використовує для експорту нафти та інших енергоресурсів і фінансування війни. Це найбільший санкційний пакет, спрямований саме проти танкерів і суден, залучених до підтримки агресії РФ.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні набули чинності санкції України проти ще майже 700 морських суден, які росіяни використовують для фінансування війни. Це значна частина російського флоту, що перевозить нафту та інші енергоресурси й дає гроші на затягування війни", - повідомив Зеленський.

Це найбільший санкційний пакет саме проти танкерів та інших суден, які служать агресії. В пакеті судна, які ходять не лише під російським прапором, але й під прапорами інших держав – зокрема, це понад 50 юрисдикцій", - наголосив президент України.

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Зеленський наголосив, що Україна працюватиме, щоб кожне із цих суден, кожна компанія-судновласник та вся інфраструктура російського експорту нафти й інших енергоресурсів були заблоковані також партнерами України.

"Ми підтримуємо концепцію повної заборони надання морських послуг суднам, які задіяні в експорті російських енергоносіїв. Тиск на Росію та дипломатія заради закінчення війни мають йти пліч-о-пліч, щоб був необхідний результат. Росія повинна припинити війну, яку сама почала та затягує. Дякую всім, хто з Україною!", - додав президент.

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