Найбільший санкційний пакет: Україна запровадила санкції проти майже 700 суден "тіньового флоту" РФ
В Україні набули чинності санкції проти майже 700 морських суден, які Росія використовує для експорту нафти та інших енергоресурсів і фінансування війни. Це найбільший санкційний пакет, спрямований саме проти танкерів і суден, залучених до підтримки агресії РФ.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні набули чинності санкції України проти ще майже 700 морських суден, які росіяни використовують для фінансування війни. Це значна частина російського флоту, що перевозить нафту та інші енергоресурси й дає гроші на затягування війни", - повідомив Зеленський.
Це найбільший санкційний пакет саме проти танкерів та інших суден, які служать агресії. В пакеті судна, які ходять не лише під російським прапором, але й під прапорами інших держав – зокрема, це понад 50 юрисдикцій", - наголосив президент України.
Зеленський наголосив, що Україна працюватиме, щоб кожне із цих суден, кожна компанія-судновласник та вся інфраструктура російського експорту нафти й інших енергоресурсів були заблоковані також партнерами України.
"Ми підтримуємо концепцію повної заборони надання морських послуг суднам, які задіяні в експорті російських енергоносіїв. Тиск на Росію та дипломатія заради закінчення війни мають йти пліч-о-пліч, щоб був необхідний результат. Росія повинна припинити війну, яку сама почала та затягує. Дякую всім, хто з Україною!", - додав президент.
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