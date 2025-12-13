Крупнейший санкционный пакет: Украина ввела санкции против почти 700 судов теневого флота РФ

В Украине вступили в силу санкции против почти 700 морских судов, которые Россия использует для экспорта нефти и других энергоресурсов и финансирования войны. Это самый большой санкционный пакет, направленный именно против танкеров и судов, привлеченных к поддержке агрессии РФ.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня вступили в силу санкции Украины против еще почти 700 морских судов, которые россияне используют для финансирования войны. Это значительная часть российского флота, перевозящего нефть и другие энергоресурсы и дающего деньги на затягивание войны", - сообщил Зеленский.

Это самый большой санкционный пакет именно против танкеров и других судов, которые служат агрессии. В пакете суда, которые ходят не только под российским флагом, но и под флагами других государств — в частности, это более 50 юрисдикций", — подчеркнул президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что Украина будет работать, чтобы каждое из этих судов, каждая компания-судовладелец и вся инфраструктура российского экспорта нефти и других энергоресурсов были заблокированы также партнерами Украины.

"Мы поддерживаем концепцию полного запрета предоставления морских услуг судам, задействованным в экспорте российских энергоносителей. Давление на Россию и дипломатия ради окончания войны должны идти рука об руку, чтобы был необходимый результат. Россия должна прекратить войну, которую сама начала и затягивает. Спасибо всем, кто с Украиной!", - добавил президент.

