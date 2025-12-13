РУС
Новости Теневой флот России
830 15

Крупнейший санкционный пакет: Украина ввела санкции против почти 700 судов теневого флота РФ

теневой флот

В Украине вступили в силу санкции против почти 700 морских судов, которые Россия использует для экспорта нефти и других энергоресурсов и финансирования войны. Это самый большой санкционный пакет, направленный именно против танкеров и судов, привлеченных к поддержке агрессии РФ.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня вступили в силу санкции Украины против еще почти 700 морских судов, которые россияне используют для финансирования войны. Это значительная часть российского флота, перевозящего нефть и другие энергоресурсы и дающего деньги на затягивание войны", - сообщил Зеленский.

Это самый большой санкционный пакет именно против танкеров и других судов, которые служат агрессии. В пакете суда, которые ходят не только под российским флагом, но и под флагами других государств — в частности, это более 50 юрисдикций", — подчеркнул президент Украины.

Читайте также: Изменение подхода: ЕС будет вводить санкции против "теневого флота" РФ вне пакетов, - DW

Зеленский подчеркнул, что Украина будет работать, чтобы каждое из этих судов, каждая компания-судовладелец и вся инфраструктура российского экспорта нефти и других энергоресурсов были заблокированы также партнерами Украины.

"Мы поддерживаем концепцию полного запрета предоставления морских услуг судам, задействованным в экспорте российских энергоносителей. Давление на Россию и дипломатия ради окончания войны должны идти рука об руку, чтобы был необходимый результат. Россия должна прекратить войну, которую сама начала и затягивает. Спасибо всем, кто с Украиной!", - добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп дал Украине зеленый свет на удары по "теневому флоту" РФ, — The Atlantic

Автор: 

Зеленский Владимир (22961) корабль (2068) санкции (12084) танкер (183)
Топ комментарии
+7


Оманська Гнида пробзділось
показать весь комментарий
13.12.2025 18:34 Ответить
+7
Будемо топити, чи просто показувати?
показать весь комментарий
13.12.2025 18:34 Ответить
+7
Ось вона пАтужніть! Правда мільярд було б пАтужніше!
показать весь комментарий
13.12.2025 18:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Оманська Гнида пробзділось
показать весь комментарий
13.12.2025 18:34 Ответить
дегенерат! це означає власник судна зі "списку" три рази подумає, чи варто заходити в чорноморські порти підораші, де їх на підході можуть чекати "лагідні" дрони Малюка! втім, кому я говорю!
показать весь комментарий
13.12.2025 19:55 Ответить
Ну тут і сказати нічого як
-потужння потужність!!!!
показать весь комментарий
13.12.2025 18:34 Ответить
Будемо топити, чи просто показувати?
показать весь комментарий
13.12.2025 18:34 Ответить
думаю любителям легких кацогрошей треба напружитись)
показать весь комментарий
13.12.2025 18:47 Ответить
Ось вона пАтужніть! Правда мільярд було б пАтужніше!
показать весь комментарий
13.12.2025 18:39 Ответить
Потужно!
показать весь комментарий
13.12.2025 18:48 Ответить
Санкції ГУР та Малюка - найдієвіші!
показать весь комментарий
13.12.2025 18:48 Ответить
700? Я чув про 3-4 максимум.
показать весь комментарий
13.12.2025 18:49 Ответить
Після цього Одесу відключили від електрики.
показать весь комментарий
13.12.2025 18:50 Ответить
А кто откажется - тем отключим газ, применим кинетические санкции "Sea Baby" .
(Спитайте у Малюка, він знає)
показать весь комментарий
13.12.2025 18:52 Ответить
Ці санкції не "ламають" тіньовий флот прямо зараз, але вони:
фіксують схеми
підвищують ризики
спрощують міжнародні дії
роблять майбутні удари юридично можливими
Це не символічний жест, а частина довгої санкційної війни.
показать весь комментарий
13.12.2025 18:59 Ответить
Не буде продавати їм квитки на Квартал
показать весь комментарий
13.12.2025 19:05 Ответить
Геніально!
показать весь комментарий
13.12.2025 19:34 Ответить
ВІд цих санкцій з якоря мушля впала. Оце ефект
показать весь комментарий
13.12.2025 19:46 Ответить
 
 