Трамп дал Украине зеленый свет на удары по "теневому флоту" РФ, — The Atlantic

Администрация президента США Дональда Трампа фактически разрешила Украине наносить удары по российскому "теневому флоту", сообщило издание The Atlantic.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

США одобрили передачу разведданных для ударов

Как отмечает издание, во времена Джо Байдена Вашингтон опасался эскалации и выступал против атак на российские суда в международных водах. После прихода республиканской администрации подход изменился.

По данным The Atlantic, Трамп не возражал против атак на нефтяную логистику РФ в международных водах и в отдельных случаях одобрял передачу Киеву разведывательной информации. Эти данные украинская сторона использовала для поражения элементов российской нефтяной инфраструктуры.

За последние недели Украина подорвала пять танкеров "теневого флота", перевозивших российскую нефть. Ответственность за атаки в Черном море взяла на себя СБУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ Dashan, - источники. ВИДЕО

Удары повлияли на рынок и усилили давление на Кремль

Противостояние вокруг нефтяной логистики привело к росту стоимости страхования судов. Несмотря на публичные заявления Трампа о стремлении к "мирному урегулированию", его администрация фактически поддержала намерение Киева ослабить российский нефтяной сектор.

В октябре США ввели санкции против компаний "Роснефть" и "Лукойл", что частично парализовало российский экспорт и снизило стоимость российской нефти на мировых рынках.

По информации The Atlantic, США признают риски для глобального энергетического рынка, но считают атаки по нефтяной логистике РФ эффективным рычагом давления на Путина. В Вашингтоне рассчитывают, что ослабление нефтяных доходов заставит Кремль активнее искать пути для мирных переговоров.

Смотрите также: Дроны СБУ Sea Baby поразили два подсанкционных танкера РФ в Черном море, - источники. ВИДЕО