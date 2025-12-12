РУС
Новости Теневой флот России
2 751 19

Трамп дал Украине зеленый свет на удары по "теневому флоту" РФ, — The Atlantic

горит танкер теневого флота РФ

Администрация президента США Дональда Трампа фактически разрешила Украине наносить удары по российскому "теневому флоту", сообщило издание The Atlantic.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

США одобрили передачу разведданных для ударов

Как отмечает издание, во времена Джо Байдена Вашингтон опасался эскалации и выступал против атак на российские суда в международных водах. После прихода республиканской администрации подход изменился.

По данным The Atlantic, Трамп не возражал против атак на нефтяную логистику РФ в международных водах и в отдельных случаях одобрял передачу Киеву разведывательной информации. Эти данные украинская сторона использовала для поражения элементов российской нефтяной инфраструктуры.

За последние недели Украина подорвала пять танкеров "теневого флота", перевозивших российскую нефть. Ответственность за атаки в Черном море взяла на себя СБУ.

Удары повлияли на рынок и усилили давление на Кремль

Противостояние вокруг нефтяной логистики привело к росту стоимости страхования судов. Несмотря на публичные заявления Трампа о стремлении к "мирному урегулированию", его администрация фактически поддержала намерение Киева ослабить российский нефтяной сектор.

В октябре США ввели санкции против компаний "Роснефть" и "Лукойл", что частично парализовало российский экспорт и снизило стоимость российской нефти на мировых рынках.

По информации The Atlantic, США признают риски для глобального энергетического рынка, но считают атаки по нефтяной логистике РФ эффективным рычагом давления на Путина. В Вашингтоне рассчитывают, что ослабление нефтяных доходов заставит Кремль активнее искать пути для мирных переговоров.

Чистий бізнесовий інтерес.
12.12.2025 19:53 Ответить
Сша і самі могли б тихенько топити кацапські корита.
12.12.2025 19:58 Ответить
брехня, просто дехто хоче примазатися
12.12.2025 19:58 Ответить
Якщо зважити що він санкції нафотві не відмінив під час викиду ЗятькоВтьковими 28 пунктового хйломиру - то логічно... Так, в таких справах це його позитивний шанс вийти до журналістів повихвалятися...
показать весь комментарий
12.12.2025 20:00 Ответить
він от зараз з ***** це варять...
показать весь комментарий
12.12.2025 20:06 Ответить
А що Ердогану. Туреччина вже давно розглядала суворі обмеження проходу танкерів через Босфор. Ще задовго до Криму. Просто занадто ризиковано отримати колізію з танкером прямо посеред 20 мільйонного міста.
показать весь комментарий
12.12.2025 20:33 Ответить
Але ж санкції вводити проти своїх може
показать весь комментарий
12.12.2025 19:58 Ответить
А в плане нефтянки москали Трампу не друзья. Трамп совершенно сознательно выбивает рашку с нефтегазового рынка чтобы его заняли американские компании. И это вообще не имеет отношения к Украине, более того - именно война в Украине и позволяет США занимать те места где раньше плотно кормилась рф. Ничего личного - просто бизнес.
показать весь комментарий
12.12.2025 19:58 Ответить
Саме так. Саме за нафту війни в Іраку, Сірії та Лівії.
показать весь комментарий
12.12.2025 20:44 Ответить
Нічого особистого-прсто звичайний бізнес.
показать весь комментарий
12.12.2025 19:56 Ответить
Как же все они хотят чтобы кацапы и американцы загрызли друг друга.
показать весь комментарий
12.12.2025 20:30 Ответить
Кацапи у всьому Британію звинувачують, бо надійшла команда з кремля, що тепер британці головні вороги, а тут таке))
показать весь комментарий
12.12.2025 21:05 Ответить
Така подача інформації - Маніпуляція реаліями.
Добро для України дала команда найвпливовіших республіканських слонів на чолі з Державним Секретарем і головою ДержДепу Марко Рубіо.
Це ціна компромісу з Трампом по іншим питанням.
показать весь комментарий
12.12.2025 21:05 Ответить
 
 