Трамп дав Україні зелене світло на удари по "тіньовому флоту" РФ, — The Atlantic

Адміністрація президента США Дональда Трампа фактично дозволила Україні завдавати ударів по російському "тіньовому флоту", повідомило видання The Atlantic.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

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США схвалили передачу розвідданих для ударів

Як зазначає видання, за часів Джо Байдена Вашингтон побоювався ескалації та виступав проти атак на російські судна у міжнародних водах. Після приходу республіканської адміністрації підхід змінився.

За даними The Atlantic, Трамп не заперечував проти атак на нафтову логістику РФ у міжнародних водах та в окремих випадках схвалював передачу Києву розвідувальної інформації. Ці дані українська сторона використовувала для ураження елементів російської нафтової інфраструктури.

За останні тижні Україна підірвала п’ять танкерів "тіньового флоту", що перевозили російську нафту. Відповідальність за атаки в Чорному морі взяла на себе СБУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" РФ Dashan, - джерела. ВIДЕО

Удари вплинули на ринок і посилили тиск на Кремль

Протистояння навколо нафтової логістики призвело до зростання вартості страхування суден. Попри публічні заяви Трампа про прагнення "мирного врегулювання", його адміністрація фактично підтримала намір Києва послабити російський нафтовий сектор.

У жовтні США запровадили санкції проти компаній "Роснефть" і "Лукойл", що частково паралізувало російський експорт і знизило вартість російської нафти на світових ринках.

За інформацією The Atlantic, США визнають ризики для глобального енергетичного ринку, але вважають атаки по нафтовій логістиці РФ ефективним важелем тиску на Путіна. У Вашингтоні розраховують, що послаблення нафтових доходів змусить Кремль активніше шукати шляхів для мирних переговорів.

Також дивіться: Дрони СБУ Sea Baby уразили два підсанкційні танкери РФ у Чорному морі, - джерела. ВIДЕО