Репарационный кредит для Украины: переговоры становятся сложнее, - Каллас

Переговоры по "репарационному кредиту" для Украины становятся все более сложными, заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

По ее словам, финансирование Украины через "репарационный кредит", который базируется на замороженных активах России, становится все труднее согласовать.

Проблемы с обсуждением кредита

Переговоры пока продолжаются, но окончательного решения пока нет. Каллас добавила, что на процесс оказывается большое давление, но этот кредит является самым надежным способом обеспечить финансовую стабильность Украины со следующего года.

ЕС еще не достиг соглашения, и переговоры осложняются из-за разных позиций участников. Кая Каллас подчеркнула, что на финальный результат влияют сроки и сложность координации между всеми сторонами.

Роль Бельгии в принятии решения

Каллас также отметила, что решение о "репарационном кредите" не будет принято без согласия Бельгии, где хранится наибольшая доля замороженных российских активов.

Сотрудничество с Бельгией является ключевым для продвижения соглашения и обеспечения его реализации.

Между тем большинство бельгийцев выступают против использования замороженных российских активов для финансирования "репарационного займа" для Украины. Об этом свидетельствует опрос RTL info – IPSOS – Le Soir Grand Barometer.

Отмечается, что 67% опрошенных бельгийцев считают, что правительство не должно соглашаться на передачу замороженных российских активов Украине. Они особенно обеспокоены системным риском, который это представляет для страны.

Российские активы для помощи Украине

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

