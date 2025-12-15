РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7725 посетителей онлайн
Новости Мирный план США Мирные переговоры Репарации из России
1 316 12

Репарационный кредит для Украины: переговоры становятся сложнее, - Каллас

Каллас - переговоры о репарационном кредите для Украины становятся сложнее

Переговоры по "репарационному кредиту" для Украины становятся все более сложными, заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Politico.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По ее словам, финансирование Украины через "репарационный кредит", который базируется на замороженных активах России, становится все труднее согласовать.

Проблемы с обсуждением кредита

Переговоры пока продолжаются, но окончательного решения пока нет. Каллас добавила, что на процесс оказывается большое давление, но этот кредит является самым надежным способом обеспечить финансовую стабильность Украины со следующего года.

Читайте также: ЕС пока не обсуждает снятие санкций с России, - Каллас

ЕС еще не достиг соглашения, и переговоры осложняются из-за разных позиций участников. Кая Каллас подчеркнула, что на финальный результат влияют сроки и сложность координации между всеми сторонами.

Роль Бельгии в принятии решения

Каллас также отметила, что решение о "репарационном кредите" не будет принято без согласия Бельгии, где хранится наибольшая доля замороженных российских активов.

  • Сотрудничество с Бельгией является ключевым для продвижения соглашения и обеспечения его реализации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС предлагает два варианта использования замороженных активов РФ для Украины - "репарационный кредит" и альтернативное совместное заимствование, - The Guardian

Между тем большинство бельгийцев выступают против использования замороженных российских активов для финансирования "репарационного займа" для Украины. Об этом свидетельствует опрос RTL info – IPSOS – Le Soir Grand Barometer.

Отмечается, что 67% опрошенных бельгийцев считают, что правительство не должно соглашаться на передачу замороженных российских активов Украине. Они особенно обеспокоены системным риском, который это представляет для страны. 

Читайте также: Трамп доволен результатами переговоров США с Украиной в Берлине, - СМИ

Российские активы для помощи Украине

  • Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
  • По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
  • В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

Читайте также: США уверены, что Россия примет гарантии безопасности для Киева

Автор: 

Евросоюз (17952) Каллас Кая (333) репарации (61) замороженные активы (485)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Короче, всі бачать що Україну змушують до капітуляції, тому ніхто не хоче мати справу з переможеним
показать весь комментарий
15.12.2025 22:05 Ответить
+4
Бельгійці думають, що якщо вони сьогодні «збережуть» бабло к@ц@пам, ті трахатимуть їх виключно із вазеліном? 🤡🤡🤡
показать весь комментарий
15.12.2025 22:07 Ответить
+3
Это было очевидно с самого начала что вы слишком беззубые чтобы делать такие геополитические шаги без участия сша
показать весь комментарий
15.12.2025 22:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А мир все ближчім...
показать весь комментарий
15.12.2025 22:04 Ответить
Короче, всі бачать що Україну змушують до капітуляції, тому ніхто не хоче мати справу з переможеним
показать весь комментарий
15.12.2025 22:05 Ответить
Нажаль.
показать весь комментарий
15.12.2025 22:07 Ответить
Бла-бла-бла...
Ну як так можливо доїти теля, яке ще молоко сосе у мамки?
показать весь комментарий
15.12.2025 22:06 Ответить
Бельгійці думають, що якщо вони сьогодні «збережуть» бабло к@ц@пам, ті трахатимуть їх виключно із вазеліном? 🤡🤡🤡
показать весь комментарий
15.12.2025 22:07 Ответить
Щоб вас вже усіх накрило ракетним кац@..ким тазом!
показать весь комментарий
15.12.2025 22:08 Ответить
Як всі ті переговорники хочуть перемогти рфію ??(((
показать весь комментарий
15.12.2025 22:08 Ответить
Это было очевидно с самого начала что вы слишком беззубые чтобы делать такие геополитические шаги без участия сша
показать весь комментарий
15.12.2025 22:10 Ответить
Тільки недалекий дурень розраховував на ті гроші
показать весь комментарий
15.12.2025 22:12 Ответить
А обіцянок скільки було . Путін прогрозив і всралися
показать весь комментарий
15.12.2025 22:25 Ответить
Ну шо ты будешь делать. )) Короче вся надежда на Блэк Рок. И они ещё обижаться что их на переговоры не зовут. А зачем вы там? Что вы можете дать или сделать? У Ньюйоркского риэлтора, и ещё какого-то левого еврея, влияния больше чем у всех лидеров ЕС вместе взятых.
показать весь комментарий
15.12.2025 22:45 Ответить
Короче, как я и предполагал, пусть Трампон дерибанит его с товарищами. У него получиться. Самый дельный вариант был. Там может и нам что обломиться. Бо с этими озабоченцами ни цента нам не перепадёт.
показать весь комментарий
15.12.2025 22:49 Ответить
 
 