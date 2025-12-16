Без репараційної позики ЄС Україна може мати фінансовий дефіцит, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що очікувана позика від ЄС на основі заморожених активів РФ є критично важливою для фінансування потреб країни під час війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".
Репараційна позика з заморожених активів РФ може стати "gamechanger" для України
Зеленський заявив, що використання заморожених російських активів у форматі репараційної позики може залучити від 150 до понад 210 млрд доларів. За його словами, це стане фінансовою гарантією безпеки для України, не менш важливою, ніж безпекові гарантії, що обговорюються з партнерами.
"Це гарантія безпеки для України. Фінансова гарантія безпеки", - наголосив він, далі зазначивши, що це не менш важливо, аніж суто безпекові гарантії, які зараз обговорюються з партнерами.
Зеленський підкреслив, що ці кошти слід розглядати у двох сценаріях: "план А" - завершення війни, і "план Б" - її продовження.
"Якщо план "Б" і російська агресія продовжується, Україна розраховує не тільки двосторонні пакети з країнами. Ми розраховуємо як мінімум на 40-45, мені здається все-таки можемо розраховувати на 45 мільярдів євро на рік фінансової допомоги. Тобто транш цієї репараційної позики. Який ми – якщо план "Б" і продовжується агресія – можемо використовувати на підтримку нашої армії, оборонного сектору ну і фінансових потреб, які нам потрібно, але, безумовно, на зброю, ППО, армію тощо. Ну є й "критичка", безумовно, інфраструктура, енергетика", – пояснив він.
Кошти ЄС з росактивів важливі для стабільності України
У разі паузи в гарячій фазі війни ці кошти будуть серйозним внеском у відбудову України та її макрофінансову стабільність.
Водночас президент зазначив, що якщо у ЄС виникнуть проблеми зі схваленням рішення, доведеться шукати альтернативні шляхи, хоча вони можуть бути складнішими.
"Напевно, вони більш складні. Але ми обговорюємо з ЄС, з лідерами, передусім з фон дер Ляєн та Коштою як керівниками Європейського Союзу, що вони будуть шукати альтернативу у цих розмірах цих траншів. Що може бути без неї? Мені здається, я вже відповів, що з нею. А що може бути без неї? А без неї буде дефіцит з усім тим, про що я сказав вище", – підсумував Зеленський.
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- двушечки в Москву
- корупційна рента більше 30%
....якщо зменшити її до 1% - різко пропаде дефіцит бюджету.
Але ж клоуна вибирали не для того щоб ми Укри вижили так?