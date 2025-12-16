Без репарационного займа ЕС Украина может иметь финансовый дефицит, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ожидаемый кредит от ЕС на основе замороженных активов РФ является критически важным для финансирования потребностей страны во время войны.

Репарационный заем из замороженных активов РФ может стать "gamechanger" для Украины

Зеленский заявил, что использование замороженных российских активов в формате репарационного займа может привлечь от 150 до более 210 млрд долларов. По его словам, это станет финансовой гарантией безопасности для Украины, не менее важной, чем гарантии безопасности, которые обсуждаются с партнерами.

"Это гарантия безопасности для Украины. Финансовая гарантия безопасности", - подчеркнул он, далее отметив, что это не менее важно, чем чисто безопасности гарантии, которые сейчас обсуждаются с партнерами.

Зеленский подчеркнул, что эти средства следует рассматривать в двух сценариях: "план А" - завершение войны, и "план Б" - ее продолжение.

"Если план "Б" и российская агрессия продолжается, Украина рассчитывает не только на двусторонние пакеты со странами. Мы рассчитываем как минимум на 40-45, мне кажется, все-таки можем рассчитывать на 45 миллиардов евро в год финансовой помощи. То есть транш этого репарационного займа. Который мы – если план "Б" и продолжается агрессия – можем использовать на поддержку нашей армии, оборонного сектора ну и финансовых потребностей, которые нам нужны, но, безусловно, на оружие, ПВО, армию и тому подобное. Ну есть и "критичка", безусловно, инфраструктура, энергетика", – пояснил он.

Средства ЕС из росактивов важны для стабильности Украины

В случае паузы в горячей фазе войны эти средства будут серьезным вкладом в восстановление Украины и ее макрофинансовую стабильность.

В то же время президент отметил, что если в ЕС возникнут проблемы с принятием решения, придется искать альтернативные пути, хотя они могут быть более сложными.

"Наверное, они более сложные. Но мы обсуждаем с ЕС, с лидерами, прежде всего с фон дер Ляйен и Коштой как руководителями Европейского Союза, что они будут искать альтернативу в этих размерах этих траншей. Что может быть без нее? Мне кажется, я уже ответил, что с ней. А что может быть без нее? А без нее будет дефицит со всем тем, о чем я сказал выше", – подытожил Зеленский.

