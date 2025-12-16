РУС
Новости Репарации из России
Без репарационного займа ЕС Украина может иметь финансовый дефицит, - Зеленский

Зеленский: отсутствие средств ЕС грозит дефицитом в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ожидаемый кредит от ЕС на основе замороженных активов РФ является критически важным для финансирования потребностей страны во время войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

Репарационный заем из замороженных активов РФ может стать "gamechanger" для Украины

Зеленский заявил, что использование замороженных российских активов в формате репарационного займа может привлечь от 150 до более 210 млрд долларов. По его словам, это станет финансовой гарантией безопасности для Украины, не менее важной, чем гарантии безопасности, которые обсуждаются с партнерами.

"Это гарантия безопасности для Украины. Финансовая гарантия безопасности", - подчеркнул он, далее отметив, что это не менее важно, чем чисто безопасности гарантии, которые сейчас обсуждаются с партнерами.

Зеленский подчеркнул, что эти средства следует рассматривать в двух сценариях: "план А" - завершение войны, и "план Б" - ее продолжение.

"Если план "Б" и российская агрессия продолжается, Украина рассчитывает не только на двусторонние пакеты со странами. Мы рассчитываем как минимум на 40-45, мне кажется, все-таки можем рассчитывать на 45 миллиардов евро в год финансовой помощи. То есть транш этого репарационного займа. Который мы – если план "Б" и продолжается агрессия – можем использовать на поддержку нашей армии, оборонного сектора ну и финансовых потребностей, которые нам нужны, но, безусловно, на оружие, ПВО, армию и тому подобное. Ну есть и "критичка", безусловно, инфраструктура, энергетика", – пояснил он.

Средства ЕС из росактивов важны для стабильности Украины

В случае паузы в горячей фазе войны эти средства будут серьезным вкладом в восстановление Украины и ее макрофинансовую стабильность.

В то же время президент отметил, что если в ЕС возникнут проблемы с принятием решения, придется искать альтернативные пути, хотя они могут быть более сложными.

"Наверное, они более сложные. Но мы обсуждаем с ЕС, с лидерами, прежде всего с фон дер Ляйен и Коштой как руководителями Европейского Союза, что они будут искать альтернативу в этих размерах этих траншей. Что может быть без нее? Мне кажется, я уже ответил, что с ней. А что может быть без нее? А без нее будет дефицит со всем тем, о чем я сказал выше", – подытожил Зеленский.

Топ комментарии
+7
Ну то перестаньте красти.
16.12.2025 10:21 Ответить
+6
- ми в топі по криптовалютам на планеті - ЦЕ ВСЕ ХАБАРІ на 90% якщо не більше
- двушечки в Москву
- корупційна рента більше 30%

....якщо зменшити її до 1% - різко пропаде дефіцит бюджету.

Але ж клоуна вибирали не для того щоб ми Укри вижили так?
16.12.2025 10:20 Ответить
+5
Фінансовий дефіцит Україна має і буде мати від твого ганебного,нездалого,бездарного керування,мразота.
16.12.2025 10:32 Ответить
16.12.2025 10:20 Ответить
16.12.2025 10:21 Ответить
Переводили ,переводили економіку на "військові рейки " - і так "перевели " ,що ні на військових не вистачає грошей - ні в тилу немає кому працювати ?
Який вихід ? Просттий - збільшити штат тилових чиновників -поліціянтів -силовиків , та підняти їм зарплату . А якщо це не поможе то не знаю що далі робити . Мо хіба депутатам ще підняти - бо бідують шостий рік
16.12.2025 10:23 Ответить
Алібаба, Карлсон, Чебурек, кум Чєрнишов повністю згідні💩
16.12.2025 10:25 Ответить
Заборонити бордюри, укладку доріг(тільки ямковий ремонт) , висадку дерев, та всяке марнотратство у вигляді великих пенсій плокулолам, суддям, держслужбовцям.
16.12.2025 10:27 Ответить
Можливо, не потрібно роздавати популістичні 1000 грн або чудити з 3000 безкоштовних км?...
16.12.2025 10:29 Ответить
На телемарафон то хоч вистарчить грошей в бюджеті то?А на дорогу до буковелю?
16.12.2025 10:29 Ответить
16.12.2025 10:32 Ответить
Міндіч дуже просить грошенят, і вмоскву ж треба слати і далі.
16.12.2025 10:34 Ответить
Є ще такі в Європі і в Україні, що вірять Зеленському? Організоване злочинне угрупування, створене при підтримці і дахом влади на етнічній основі "міндічі-цукермани" набагато більше вкрали та поділилися із цим "патріотом", який при всіх виявлених зашкварах продовжує грати патріота.
16.12.2025 10:36 Ответить
Є і немало,бидломарафон робить свою справу добре,і не те що вони його підтримують,а рахують єдим хто привів Україну до благополуччя,єдиний хто любить та захищає Україну.
16.12.2025 10:52 Ответить
Ну точна, на будівництво дороги на Буковель не вистачить, чи навпаки, на армію не вистачить, а на Буковель будуть першочергово?
16.12.2025 10:36 Ответить
А як же "двушка на маскву" від алібаби?
16.12.2025 10:37 Ответить
Натомість зараз фінансового дифіциту немає. Мільярдна дірка у бюджеті, зовнішні та внутрішні борги...то так дрібничка.
16.12.2025 11:27 Ответить
у міндічей, чернишових, дєрьмаків, шмигалів, резнікових і головне у себе зеленого з офшорів мільярди не пробував? то візьми ті гроші і буде Україні 5 бюджетів без допомоги ЄС.
16.12.2025 11:30 Ответить
 
 