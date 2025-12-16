Зеленский прилетел в Нидерланды: запланированы переговоры по мирному плану

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды, где проведет ряд встреч.

Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в Офисе президента, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно о встрече

В Гааге президент запланировал встречу с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, которая состоится в Катсгейсе — официальной резиденции главы правительства.

Вместе с министром иностранных дел Давидом ван Веелем и министром обороны Рубеном Брекельмансом они проведут рабочий обед в официальной резиденции Катсгейс, чтобы обсудить мирные переговоры и дальнейшую поддержку Украины.

В переговорах также примут участие министры иностранных дел и обороны Нидерландов. После этого президента Украины примет король Нидерландов Виллем-Александр во дворце Гейс-тен-Бос.

Ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп может позвонить президентам Украины и России для обсуждения мирного урегулирования войны.

