Зеленский прилетел в Нидерланды: запланированы переговоры по мирному плану

Зеленский прилетел в Нидерланды

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды, где проведет ряд встреч.

Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в Офисе президента, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно о встрече

В Гааге президент запланировал встречу с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, которая состоится в Катсгейсе — официальной резиденции главы правительства.

Вместе с министром иностранных дел Давидом ван Веелем и министром обороны Рубеном Брекельмансом они проведут рабочий обед в официальной резиденции Катсгейс, чтобы обсудить мирные переговоры и дальнейшую поддержку Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение о территориях будет принимать народ Украины: совместное заявление лидеров Европы

В переговорах также примут участие министры иностранных дел и обороны Нидерландов. После этого президента Украины примет король Нидерландов Виллем-Александр во дворце Гейс-тен-Бос.

Читайте также: Зеленский объяснил позицию по "буферной зоне" и гарантиям безопасности

Гаага (301) Зеленский Владимир (23007) Нидерланды (1685) переговоры (5386)
лучше бы летал и просил помощи в масштабировании дронов и наземной робототехники с вооружениями, и чтобы ее постоянно модифицировать и отправлять на фронт. Чтобы это дало возможности для наступления. А выбирая такой мир - это себе наносить ущерб. Мира не будет, а будет больше жертв. Потому не с миром надо ездить, а с подключениям связей к масштабированию и модифицированию - за счет технологий Запада. Это сбережет больше жизней, чтобы железо воевало, а не люди. А играть в этот фальшивый театр с миром, - это трата времени не на то, что сделает Украину сильнее. Война в итоге будет продолжаться, а Украина возилась с фальшью, вместо того, чтобы вооружаться.
16.12.2025 02:34 Ответить
На жаль, потужно обісравшись всюди, Зеля буде впарювать здачу Донбассу вільною єкономічною чи буферною зоною, собачій пеніс назве "гарантіями безпеки". Буде займатися звичною справою - готувати потужний плацдарм для нового масштабного нападу РФ.
16.12.2025 06:18 Ответить
побазікають без результату. цирк для рудого пдра.
хйлу мир не потрібен
16.12.2025 06:59 Ответить
 
 