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Зеленський прилетів у Нідерланди: заплановані перемовини щодо мирного плану

Зеленський прилетів у Нідерланди

Президент України Володимир Зеленський прибув до Нідерландів, де проведе низку зустрічей.

Про це пишуть українські ЗМІ з посиланням на  джерела в Офісі президента, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо про зустріч

У Гаазі президент запланував зустріч із прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, яка відбудеться в Катсгейсі — офіційній резиденції глави уряду.

Разом із міністром закордонних справ Давідом ван Веелем та міністром оборони Рубеном Брекельмансом вони проведуть робочий обід в офіційній резиденції Катсгейс, щоб обговорити мирні переговори та подальшу підтримку України.

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У переговорах також візьмуть участь міністри закордонних справ та оборони Нідерландів. Після цього президента України прийме король Нідерландів Віллем-Александр у палаці Гейс-тен-Бос.

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Автор: 

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