Зеленський прилетів у Нідерланди: заплановані перемовини щодо мирного плану
Президент України Володимир Зеленський прибув до Нідерландів, де проведе низку зустрічей.
Про це пишуть українські ЗМІ з посиланням на джерела в Офісі президента, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо про зустріч
У Гаазі президент запланував зустріч із прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, яка відбудеться в Катсгейсі — офіційній резиденції глави уряду.
Разом із міністром закордонних справ Давідом ван Веелем та міністром оборони Рубеном Брекельмансом вони проведуть робочий обід в офіційній резиденції Катсгейс, щоб обговорити мирні переговори та подальшу підтримку України.
У переговорах також візьмуть участь міністри закордонних справ та оборони Нідерландів. Після цього президента України прийме король Нідерландів Віллем-Александр у палаці Гейс-тен-Бос.
- Раніше ми повідомляли, що президент США Дональд Трамп може зателефонувати президентам України та Росії для обговорення мирного врегулювання війни.
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