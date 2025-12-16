Украина рассчитывает на 5 документов мирного плана, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что часть документов мирного плана предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые должен утвердить Конгресс США.

"Мы рассчитываем на 5 документов, часть из них о "гарантиях безопасности", то есть проголосованных, утвержденных Конгрессом США. Там, где существует пятая поправка, как в НАТО, то есть зеркальная пятой поправке для всех, кто в Альянсе. И это будет проголосовано Конгрессом, об этом есть договоренности, и это очень важно", - сказал президент.

Зеленский также добавил, что Украина сейчас "очень близка" к "сильным гарантиям безопасности".

"Безусловно, мы - люди войны, и во время войны мы верим фактам, поэтому теоретически мы видим на бумаге сегодня хорошие элементы. Но факты, это, снова-таки, подтверждаю и возвращаюсь, это голосование в Конгрессе Соединенных Штатов Америки", - подчеркнул президент.

Что предшествовало?

Украинско-американские переговоры в Берлине о возможных условиях мирного урегулирования войны с Россией, а также вопросах безопасности для Украины и ее послевоенного восстановления, были продолжены в расширенном формате.

