Україна розраховує на 5 документів мирного плану, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що частина документів мирного плану передбачає гарантії безпеки для України, які має затвердити Конгрес США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.

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"Ми розраховуємо на 5 документів, частина з них про "гарантії безпеки", тобто проголосовані, затверджені Конгресом США. Там, де існує п'ята поправка, як в НАТО, тобто дзеркальна п'ятій поправці для всіх, хто в Альянсі. І це буде проголосовано Конгресом, про це є домовленості, і це дуже важливо", - сказав президент.

Зеленський також додав, що Україна наразі "дуже близька" до "сильних гарантій безпеки".

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"Безумовно, ми люди війни, і під час війни ми віримо фактам, тому теоретично ми бачимо на папері сьогодні хороші елементи. Але факти, це знов-таки підтверджую і повертаюся, це голосування в Конгресі Сполучених Штатів Америки", - наголосив президент.

Що передувало?

Українсько-американські переговори в Берліні щодо можливих умов мирного врегулювання війни з Росією, а також питань безпеки для України та її післявоєнної відбудови, були продовжені у розширеному форматі.

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