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Новини Мирний план
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Україна розраховує на 5 документів мирного плану, - Зеленський

Мирний план України: Зеленський розповів про роль Конгресу США

Президент Володимир Зеленський заявив, що частина документів мирного плану передбачає гарантії безпеки для України, які має затвердити Конгрес США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.

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"Ми розраховуємо на 5 документів, частина з них про "гарантії безпеки", тобто проголосовані, затверджені Конгресом США. Там, де існує п'ята поправка, як в НАТО, тобто дзеркальна п'ятій поправці для всіх, хто в Альянсі. І це буде проголосовано Конгресом, про це є домовленості, і це дуже важливо", - сказав президент.

Зеленський також додав, що Україна наразі "дуже близька" до "сильних гарантій безпеки".

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"Безумовно, ми люди війни, і під час війни ми віримо фактам, тому теоретично ми бачимо на папері сьогодні хороші елементи. Але факти, це знов-таки підтверджую і повертаюся, це голосування в Конгресі Сполучених Штатів Америки", - наголосив президент.

Що передувало?

 Українсько-американські переговори в Берліні щодо можливих умов мирного врегулювання війни з Росією, а також питань безпеки для України та її післявоєнної відбудови, були продовжені у розширеному форматі.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28192) Конгрес США (1288)
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Топ коментарі
+9
5 папірців.....та можуть бути і 10 чи 20 чи 50. Ти головне Вова зроби як. ВАШІ СІМЇ - тримай у Словянську і Харкові, а от нам Вова відкрий кордони.

Тому що Умеров ТАК ВІРИТЬ В ДЕРЖАВУ що посилає її прямом текстом кажуть що татарин і не українець, а сімю тримає в Флориді. А так знаємо - проходили вже. Натворите, заберете бабло і чухнете що пятки сверкнуть
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16.12.2025 07:56 Відповісти
+6
28 безпекових угод надихають вірити преЗЕденту...
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16.12.2025 07:49 Відповісти
+4
чим більше документів ти менше в них сенсу
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16.12.2025 08:21 Відповісти

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