Україна розраховує на 5 документів мирного плану, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що частина документів мирного плану передбачає гарантії безпеки для України, які має затвердити Конгрес США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.
"Ми розраховуємо на 5 документів, частина з них про "гарантії безпеки", тобто проголосовані, затверджені Конгресом США. Там, де існує п'ята поправка, як в НАТО, тобто дзеркальна п'ятій поправці для всіх, хто в Альянсі. І це буде проголосовано Конгресом, про це є домовленості, і це дуже важливо", - сказав президент.
Зеленський також додав, що Україна наразі "дуже близька" до "сильних гарантій безпеки".
"Безумовно, ми люди війни, і під час війни ми віримо фактам, тому теоретично ми бачимо на папері сьогодні хороші елементи. Але факти, це знов-таки підтверджую і повертаюся, це голосування в Конгресі Сполучених Штатів Америки", - наголосив президент.
Що передувало?
Українсько-американські переговори в Берліні щодо можливих умов мирного врегулювання війни з Росією, а також питань безпеки для України та її післявоєнної відбудови, були продовжені у розширеному форматі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тому що Умеров ТАК ВІРИТЬ В ДЕРЖАВУ що посилає її прямом текстом кажуть що татарин і не українець, а сімю тримає в Флориді. А так знаємо - проходили вже. Натворите, заберете бабло і чухнете що пятки сверкнуть