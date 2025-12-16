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Зеленський: відмова Путіна від мирного плану - ризики для дипломатії

Зеленський про ризики для дипломатії

Президент України Володимир Зеленський висловив занепокоєння щодо можливості відхилення Росією напрацювань по мирному плану Дональда Трампа. За його словами, відмова Кремля прийняти запропоновані зміни може призвести до серйозної турбулентності у дипломатичних процесах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час онлайн-пресконференції.

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"Якщо Путін буде відкидати все, буде турбулентність. І якщо Путін зруйнує будь-які дипломатичні можливості і бажання — як нашу, так і європейську, американську сторінку", — підкреслив Зеленський.

Санкції та підтримка США

Президент зазначив, що у разі відмови Росії від переговорів США будуть тиснути на Кремль санкціями та нададуть Україні більше зброї. Це, за його словами, допоможе продовжувати ефективну оборону країни від російської агресії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США пропонують Україні гарантії безпеки, щоб вийти з "глухого кута" в мирних переговорах, - WSJ

Гарантії безпеки від Вашингтона та Європи

Зеленський додав, що разом з європейськими лідерами проситиме Вашингтон надати частину гарантій безпеки Україні. Це дозволить зміцнити обороноздатність та підтримати дипломатичні зусилля у мирних перемовинах.

Читайте: Можливі вибори і зустріч з Трампом, - Зеленський

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Топ коментарі
+15
Для Зеленського - головне його власна безпека і безпека награбованого його бандою.
Для москальського ***** - головне капітуляція України.
А доля Українців їх обидвох мало турбує - для них обидвох Українці - це розхідний матеріал.
Так що вони домовляться - цікаво куди від страху відповідальності перед Українцями - буде тікати Зеленський і чи взагалі встигне живим втекти.
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16.12.2025 03:36 Відповісти
+10
Як ви некапітулянти заїбали, а мозгів на більше чим " потрібно було капітулювати?" Не вистачає,це тільки єдине що приходе до вашої порожньої макітри, єдина фраза що змогла у вас засвоїтись? Для таких як ви напишу окрім капітуляції є БАГАТО способів вести війну,перемовини,ще і отримувати перемогу.
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16.12.2025 06:15 Відповісти
+7
ФАХИВЕЦЬ!
Хеоов дипломат-членограй без диплому.
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16.12.2025 05:49 Відповісти

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