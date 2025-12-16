Зеленський: відмова Путіна від мирного плану - ризики для дипломатії
Президент України Володимир Зеленський висловив занепокоєння щодо можливості відхилення Росією напрацювань по мирному плану Дональда Трампа. За його словами, відмова Кремля прийняти запропоновані зміни може призвести до серйозної турбулентності у дипломатичних процесах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час онлайн-пресконференції.
"Якщо Путін буде відкидати все, буде турбулентність. І якщо Путін зруйнує будь-які дипломатичні можливості і бажання — як нашу, так і європейську, американську сторінку", — підкреслив Зеленський.
Санкції та підтримка США
Президент зазначив, що у разі відмови Росії від переговорів США будуть тиснути на Кремль санкціями та нададуть Україні більше зброї. Це, за його словами, допоможе продовжувати ефективну оборону країни від російської агресії.
Гарантії безпеки від Вашингтона та Європи
Зеленський додав, що разом з європейськими лідерами проситиме Вашингтон надати частину гарантій безпеки Україні. Це дозволить зміцнити обороноздатність та підтримати дипломатичні зусилля у мирних перемовинах.
- Нагадаємо, у вівторок, 16 грудня, Зеленський прибув до Нідерландів, де проведе низку зустрічей та обговорить подальшу підтримку України.
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Для москальського ***** - головне капітуляція України.
А доля Українців їх обидвох мало турбує - для них обидвох Українці - це розхідний матеріал.
Так що вони домовляться - цікаво куди від страху відповідальності перед Українцями - буде тікати Зеленський і чи взагалі встигне живим втекти.
Хеоов дипломат-членограй без диплому.