Зеленский: отказ Путина от мирного плана - риски для дипломатии

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность по поводу возможности отклонения Россией наработок по мирному плану Дональда Трампа. По его словам, отказ Кремля принять предложенные изменения может привести к серьезной турбулентности в дипломатических процессах.

об этом он сообщил во время онлайн-пресс-конференции.

"Если Путин будет отвергать все, будет турбулентность. И если Путин разрушит любые дипломатические возможности и желания - как нашу, так и европейскую, американскую страницу", - подчеркнул Зеленский.

Санкции и поддержка США

Президент отметил, что в случае отказа России от переговоров США будут давить на Кремль санкциями и предоставят Украине больше оружия. Это, по его словам, поможет продолжать эффективную оборону страны от российской агрессии.

Гарантии безопасности от Вашингтона и Европы

Зеленский добавил, что вместе с европейскими лидерами будет просить Вашингтон предоставить часть гарантий безопасности Украине. Это позволит укрепить обороноспособность и поддержать дипломатические усилия в мирных переговорах.

Напомним, во вторник, 16 декабря,Зеленский прибыл в Нидерланды, где проведет ряд встреч и обсудит дальнейшую поддержку Украины.

