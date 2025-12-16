Зеленский: отказ Путина от мирного плана - риски для дипломатии
Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность по поводу возможности отклонения Россией наработок по мирному плану Дональда Трампа. По его словам, отказ Кремля принять предложенные изменения может привести к серьезной турбулентности в дипломатических процессах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время онлайн-пресс-конференции.
"Если Путин будет отвергать все, будет турбулентность. И если Путин разрушит любые дипломатические возможности и желания - как нашу, так и европейскую, американскую страницу", - подчеркнул Зеленский.
Санкции и поддержка США
Президент отметил, что в случае отказа России от переговоров США будут давить на Кремль санкциями и предоставят Украине больше оружия. Это, по его словам, поможет продолжать эффективную оборону страны от российской агрессии.
Гарантии безопасности от Вашингтона и Европы
Зеленский добавил, что вместе с европейскими лидерами будет просить Вашингтон предоставить часть гарантий безопасности Украине. Это позволит укрепить обороноспособность и поддержать дипломатические усилия в мирных переговорах.
- Напомним, во вторник, 16 декабря,Зеленский прибыл в Нидерланды, где проведет ряд встреч и обсудит дальнейшую поддержку Украины.
Для москальського ***** - головне капітуляція України.
А доля Українців їх обидвох мало турбує - для них обидвох Українці - це розхідний матеріал.
Так що вони домовляться - цікаво куди від страху відповідальності перед Українцями - буде тікати Зеленський і чи взагалі встигне живим втекти.
Хеоов дипломат-членограй без диплому.
15 декабря 2025
Директор MI6 Блейз Метревели предупредила о «серьезной угрозе, исходящей от России», выступая со своей первой речью в новой должности в понедельник.
Она особо выделила так называемую гибридную войну, включающую в себя кибератаки и запуски дронов вблизи объектов критической инфраструктуры; в том и другом подозревают российских агентов.
Метревели назвала это «острой угрозой, исходящей от агрессивной, экспансионистской и ревизионистской России», следует из текста речи, предоставленного заранее Министерством иностранных дел Великобритании.
«Экспорт хаоса - это не ошибка, а особенность российского подхода к международному взаимодействию, и мы должны быть готовы к тому, что это будет продолжаться до тех пор, пока Путина не вынудят изменить свои расчеты», - считает Метревели.
...