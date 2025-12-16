РУС
Зеленский: отказ Путина от мирного плана - риски для дипломатии

Зеленский о рисках для дипломатии

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность по поводу возможности отклонения Россией наработок по мирному плану Дональда Трампа. По его словам, отказ Кремля принять предложенные изменения может привести к серьезной турбулентности в дипломатических процессах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время онлайн-пресс-конференции.

"Если Путин будет отвергать все, будет турбулентность. И если Путин разрушит любые дипломатические возможности и желания - как нашу, так и европейскую, американскую страницу", - подчеркнул Зеленский.

Санкции и поддержка США

Президент отметил, что в случае отказа России от переговоров США будут давить на Кремль санкциями и предоставят Украине больше оружия. Это, по его словам, поможет продолжать эффективную оборону страны от российской агрессии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США предлагают Украине гарантии безопасности, чтобы выйти из "тупика" в мирных переговорах, - WSJ

Гарантии безопасности от Вашингтона и Европы

Зеленский добавил, что вместе с европейскими лидерами будет просить Вашингтон предоставить часть гарантий безопасности Украине. Это позволит укрепить обороноспособность и поддержать дипломатические усилия в мирных переговорах.

Читайте: Возможны выборы и встреча с Трампом, - Зеленский

+10
Для Зеленського - головне його власна безпека і безпека награбованого його бандою.
Для москальського ***** - головне капітуляція України.
А доля Українців їх обидвох мало турбує - для них обидвох Українці - це розхідний матеріал.
Так що вони домовляться - цікаво куди від страху відповідальності перед Українцями - буде тікати Зеленський і чи взагалі встигне живим втекти.
16.12.2025 03:36 Ответить
+6
перестань воювати кріпаками полководець
16.12.2025 03:04 Ответить
+5
Задача виконана,,перемовини злиті, залишився при владі.
16.12.2025 05:11 Ответить
перестань воювати кріпаками полководець
16.12.2025 03:04 Ответить
та кремль будет делать то, что ему выгодно. будет продолжать переговоры и говорить о мире, чтобы не получать санкции и Украине не давали больше оружия, и будет продолжать воевать и захватывать.
16.12.2025 03:05 Ответить
Да, так и будет! Бункерный не допустит, чтобы у нас прошли выборы. Его устраивает, чтобы Потужный и дальше был при власти!
16.12.2025 03:17 Ответить
Для Зеленського - головне його власна безпека і безпека награбованого його бандою.
Для москальського ***** - головне капітуляція України.
А доля Українців їх обидвох мало турбує - для них обидвох Українці - це розхідний матеріал.
Так що вони домовляться - цікаво куди від страху відповідальності перед Українцями - буде тікати Зеленський і чи взагалі встигне живим втекти.
16.12.2025 03:36 Ответить
Задача виконана,,перемовини злиті, залишився при владі.
16.12.2025 05:11 Ответить
А потрібно було капітулювати перед москалями і усе ?
16.12.2025 06:05 Ответить
Як ви некапітулянти заїбали, а мозгів на більше чим " потрібно було капітулювати?" Не вистачає,це тільки єдине що приходе до вашої порожньої макітри, єдина фраза що змогла у вас засвоїтись? Для таких як ви напишу окрім капітуляції є БАГАТО способів вести війну,перемовини,ще і отримувати перемогу.
16.12.2025 06:15 Ответить
Ну у тих хто вірить у перемовини з москалями мізків точно багато ....вірте далі у якусь таку перемогу де воювати не треба...
16.12.2025 06:31 Ответить
ФАХИВЕЦЬ!
Хеоов дипломат-членограй без диплому.
16.12.2025 05:49 Ответить
Москалів не зупиняє мільйон вбитих їхніх солдат в тут має зупинити якась дипломатична турбулентність. Ну геній філософії
16.12.2025 06:42 Ответить
Ішака цілком влаштовує такий процес - товкти воду у ступі та продовжувати триматись при владі та уникати покарання. Воно цим займалось впродовж кількох років і результат усім відомий. Зараз аналогічна ситуація, але з іншим ініціатором. Усі ці "плани" цілком і повністю залежать від ***** і ішак прекрасно це знає. Тому і хорохолиться, видаючи себе за "державника-патріота". Здати добровільно частину неокупованого Донбасу - головна та малореальна фішка "хотєлок" у цьому "плані" свідомо закладена ******, щоб і надалі мати можливість ігнорувати будь-які ініціативи. Маховик війни зі сторони кацапні набрав таких обертів, що зупинити його вже неможливо і ***** перед вибором: або пан, або пропав. Все залежить зараз від Європи і ішак змушений діяти в унісон.
16.12.2025 06:53 Ответить
Би-би-си

15 декабря 2025

Директор MI6 Блейз Метревели предупредила о «серьезной угрозе, исходящей от России», выступая со своей первой речью в новой должности в понедельник.

Она особо выделила так называемую гибридную войну, включающую в себя кибератаки и запуски дронов вблизи объектов критической инфраструктуры; в том и другом подозревают российских агентов.

Метревели назвала это «острой угрозой, исходящей от агрессивной, экспансионистской и ревизионистской России», следует из текста речи, предоставленного заранее Министерством иностранных дел Великобритании.

«Экспорт хаоса - это не ошибка, а особенность российского подхода к международному взаимодействию, и мы должны быть готовы к тому, что это будет продолжаться до тех пор, пока Путина не вынудят изменить свои расчеты», - считает Метревели.

...
16.12.2025 07:03 Ответить
У України турбулентність на дипломатичному фронті почалась з 2019 року.
16.12.2025 07:03 Ответить
Хай руда потвора тисне краще на кацапів своєю так званою дипломатією більш схожою на агресію. І завжди у бік України.
16.12.2025 07:45 Ответить
Відмова пуцина від "мирного" плану - порятурок твоєї дупи, Валодья. І дупи Трампа теж.
16.12.2025 07:48 Ответить
 
 