35 государств подписали конвенцию о международной комиссии по компенсации убытков, нанесенных РФ Украине
В Гааге 16 декабря состоялась конференция по созданию Международной комиссии по компенсации ущерба, нанесенного РФ Украине во время войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию конференции.
Представители 35 государств подписали соответствующую конвенцию, предусматривающую деятельность комиссии на базе Совета Европы.
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятии. По словам генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе, создание Реестра ущерба для Украины в 2023 году стало первым этапом международного механизма компенсации.
Вторым этапом станет деятельность Международной комиссии по претензиям, которая будет заниматься возмещением ущерба, нанесенного агрессией России против Украины.
Эти два инструмента обеспечат системный подход к сбору и проверке данных об ущербе, а также к определению ответственных лиц и государств, которые должны возместить ущерб.
Что предшествовало?
Напомним, 1 октября парламентская ассамблея Совета Европы единогласно поддержала проект Конвенции о создании Международной комиссии по рассмотрению заявлений для Украины.
Позже комитет министров Совета Европы принял Конвенцию об учреждении Международной комиссии по рассмотрению претензий Украины к России.
