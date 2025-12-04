Война против природы: ущерб окружающей среде Украины превысил 6 трлн грн

С начала полномасштабного вторжения России Украина понесла значительные экологические потери, которые уже оцениваются в триллионы гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в данных Государственной экологической инспекции и Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Масштабные экологические убытки

По оценкам Госэкоинспекции, общая сумма подтвержденных убытков на подконтрольной Украине территории составляет 6,01 трлн грн, что является крупнейшими потерями для Европы в современной истории.

В эту сумму входят:

1,29 трлн грн – ущерб почвам;

967 млрд грн – ущерб атмосферному воздуху;

117,8 млрд грн – загрязнение и засорение водных ресурсов;

3,63 трлн грн – разрушение территорий природно-заповедного фонда.

Одними из самых разрушительных случаев стали пожары на нефтебазах и попадание ракет в резервуары с химическими веществами, что привело к токсичным выбросам и загрязнению почв. Также значительные последствия понесли гидросооружения, например, подрыв дамбы Каховской ГЭС и плотины Оскольского водохранилища.

"В конце 2024 года экологический ущерб составлял 2,78 трлн гривен, а сегодня он уже превышает 6 трлн. Эта цифра продолжает расти каждый день, как и масштабы уничтожения украинской природы", – отметил заместитель министра экономики Игорь Зубович.

Долгосрочные последствия и международное значение

В целом от войны пострадали 20% природоохранных территорий Украины, включая 2,9 млн га Изумрудной сети. Под оккупацией до сих пор остаются несколько национальных парков и заповедников, среди которых "Аскания-Нова" и Черноморский биосферный заповедник.

Кроме того, в почвах фиксируется повышенное содержание тяжелых металлов и токсичных соединений, а вредные выбросы попадают в атмосферу и влияют на соседние европейские страны.

Украина продолжает работать над созданием международно признанной методики отбора образцов почвы и построением моделей риска загрязнения агропродукции.

