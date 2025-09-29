Збитки Європи внаслідок зміни клімату оцінили у 45 мільярдів євро на рік. Хто постраждав найбільше?

Стихійні лиха і зміна клімату завдали Європі у 2020-2023 роках більших фінансових збитків, ніж за все попереднє десятиліття.

Середньорічні економічні втрати склали 44,5 млрд євро – у 2,5 раза вище рівня 2010-2019 років, йдеться в доповіді Європейського агентства з навколишнього середовища (ЄАОС).

За даними доповіді, середньорічні втрати від екстремальних погодних і кліматичних явищ становили 8,5 млрд євро у 1980-1989 роках, 14 млрд євро – у 1990-1999 роках, 15,8 млрд євро – у 2000-2009 роках, 17,8 млрд євро – у 2010-2019 роках та рекордні 44,5 млрд євро за 2020-2023 роки.

Автори наголошують, що "Європа є континентом, який найшвидше нагрівається", тому єропейський клімат "змінюється з тривожною швидкістю".

Зокрема, зливи стають інтенсивнішими – кілька регіонів зазнали катастрофічних повеней. У 2023 році повені в Словенії призвели до втрати 16% ВВП, а у 2024 році повені у Валенсії спричинили загибель понад 250 людей. ЄАОС зазначає, що вразливість підсилюють демографічні та соціальні чинники – старіння населення, поширені хронічні захворювання і нерівність між регіонами та між містами і селом.

Економіка, залежна від глобальних ланцюгів постачань, також вразлива до кліматичних ризиків – у південній Європі частина ризиків вже досягла критичного рівня. Середні втрати від посух оцінюються у 9 млрд євро на рік, а дефіцит води зачіпає близько третини населення Європи, при цьому основне навантаження лягає на сільське господарство.

"Природа справді стикається з деградацією, надмірною експлуатацією і втратою біорізноманіття, і водночас ми спостерігаємо прискорювану зміну клімату", – сказала виконавчий директор ЄАОС Леєна Іля-Мононен.

За її словами, це створює серйозні ризики для конкурентоспроможності Європи, її довгострокового процвітання, безпеки та якості життя.

У доповіді з посиланням на Lancet Countdown зазначається, що кількість смертей, пов'язаних зі спекою, зросла у 94% європейських регіонів між періодами 2003-2012 та 2013-2022 років. Середній приріст оцінено у 17,2 випадку смерті на 100 тисяч населення.

