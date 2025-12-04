Війна проти природи: збитки довкіллю України перевищили 6 трлн грн

З початку повномасштабного вторгнення Росії Україна зазнала значних екологічних втрат, які вже оцінюють у трильйони гривень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у даних Державної екологічної інспекції та Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Масштабні екологічні збитки

За оцінками Держекоінспекції, загальна сума підтверджених збитків на підконтрольній Україні території складає 6,01 трлн грн, що є найбільшими втратами для Європи у сучасній історії.

До цієї суми входять:

1,29 трлн грн – шкода ґрунтам;

967 млрд грн – шкода атмосферному повітрю;

117,8 млрд грн – забруднення та засмічення водних ресурсів;

3,63 трлн грн – руйнування територій природно-заповідного фонду.

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Одними з найбільш руйнівних випадків стали пожежі на нафтобазах та влучання ракет у резервуари з хімічними речовинами, що спричинило токсичні викиди та забруднення ґрунтів. Також значних наслідків зазнали гідроспоруди, наприклад, підрив дамби Каховської ГЕС та греблі Оскільського водосховища.

"Наприкінці 2024 року екологічні збитки становили 2,78 трлн гривень, а сьогодні вони вже перевищують 6 трлн. Ця цифра продовжує зростати щодня, як і масштаби знищення української природи", – зазначив заступник міністра економіки Ігор Зубович.

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Тривалі наслідки та міжнародне значення

Загалом від війни постраждали 20% природоохоронних територій України, включно з 2,9 млн га Смарагдової мережі. Під окупацією досі залишаються кілька національних парків та заповідників, серед яких "Асканія-Нова" та Чорноморський біосферний заповідник.

Крім того, у ґрунтах фіксується підвищений вміст важких металів та токсичних сполук, а шкідливі викиди потрапляють до атмосфери та впливають на сусідні європейські країни.

Україна продовжує працювати над створенням міжнародно визнаної методики відбору зразків ґрунту та побудовою моделей ризику забруднення агропродукції.

Раніше ми повідомляли, що Євросоюз готує компенсації українцям за злочини РФ: механізм запустять до 2027 року.

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