Збитки російських компаній із початку року перевищили $83 мільярди

Збитки російських компаній у 2025 році різко зросли. Так, із січня по вересень сукупний показник збільшився майже на чверть рік до року й досяг 6,52 трлн руб. ($83,64 млрд).

Як свідчать дані Росстату, у мінус спрацювали 18,4 тис. компаній, що на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року, передає The Moscow Times.

При цьому прибуток у 25,7 трлн руб. отримали 44,4 тис. організацій – на 1,2% менше рік до року.

Таким чином, сальдований прибуток комерційних організацій (прибуток мінус збиток) за звітний період склав 19,2 трлн руб., що на 7,7% менше показника за аналогічний період 2024 року.

Більше половини компаній отримали збитки у видобутку вугілля (68,1%), забезпеченні електроенергією, газом та парою (54,7%), водопостачанні, збиранні та утилізації відходів (52,9%).

Частка збиткових компаній наближається до половини в лісозаготівлях (45%), видобутку нафти (48,1%), фінансової та страхової діяльності (44%), а також наукових досліджень та розробок (41,8%).

Майже у всіх галузях за підсумками дев'яти місяців частка прибуткових організацій скорочувалася. Винятки склали рибальство (плюс 12 п.п.), діяльність повітряного та космічного транспорту (плюс 10,8 п.п.), держуправління та забезпечення військової безпеки (плюс 7,4 п.п.), виробництво лікарських засобів та матеріалів (плюс 4,9 п.п.).

Стан бізнесу в Росії

Раніше стало відомо, що російський бізнес у 2025 році зіткнувся з різким зростанням неплатежів із боку державних компаній за контрактами, укладеними в рамках держзакупівель.

До того повідомлялося, що дедалі більше російських компаній перестають платити за кредитами на тлі уповільнення економіки та високої ключової ставки. Станом на жовтень із майже 714 тис. юридичних осіб та індивідуальних підприємців із заборгованістю за позиками 171 тис., або 24%, прострочили платежі.

Перед тим стало відомо, що найбільші російські промислові компанії вимушено скорочують робочий час чи чисельність співробітників на тлі уповільнення економіки, стагнації внутрішнього попиту та падіння експорту. Щонайменше шість компаній у гірничодобувному, транспортному секторі та транспортному машинобудуванні РФ, серед яких великі промислові гіганти, скоротили робочий тиждень, щоб зменшити витрати на робочу силу, не звільняючи співробітників.

До того повідомлялося, що різке уповільнення економіки, падіння попиту та висока відсоткова ставка вдарили по найбільшим компаніям Росії. Кожна шоста з них – 13 із 78 – перестала справлятися з борговим навантаженням.

Також стало відомо, що російський бюджет уперше цього року зіткнувся з падінням зборів несировинних податків. У жовтні до федеральної скарбниці надійшло 2,1 трлн руб. ненафтогазових доходів – на 4% менше, ніж у жовтні роком раніше.

Сировинні доходи минулого місяця обвалилися на 27% рік до року, внаслідок чого загальний обсяг надходжень до російського бюджету також пішов у мінус – на 12% у річному вираженні.

Раніше в Центробанку РФ заявили, що фінансове становище російських компаній погіршується, але "загалом" вони поки тримаються.

До того стало відомо, що 18 із 24 галузей російської обробної промисловості, на які припадає майже 80% всіх товарів, що випускаються в країні, переживають спад виробництва.

У жовтні міністр економічного розвитку РФ Максим Решетніков заявляв, що найбільші російські компанії можуть зіткнутися з фінансовими складнощами, а можливості держави щодо підтримки їхніх проєктів значною мірою вичерпані.

Також стало відомо, що провідні російські держхолдинги очолили рейтинг компаній Росії із найбільшим боргом за підсумками 2024 року.