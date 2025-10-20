УКР
ЄС готує компенсації українцям за злочини РФ: механізм запустять до 2027 року

В ЄС готують компенсації за моральні збитки українцям

В Європейському Союзі до кінця 2027 року планують створити орган, який визначатиме розмір компенсацій українцям за моральні збитки, завдані Росією під час війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, нардепка Олена Шуляк.

Йдеться про роботу в межах Міжнародного реєстру збитків, куди вже подано понад 60 тисяч заяв від постраждалих українців. Реєстр фіксує факти порушень і стане юридичною основою для майбутніх виплат.

За словами Шуляк, компенсації стосуватимуться таких випадків, як смерть або зникнення близьких, катування, сексуальне насильство, примусове переміщення, позбавлення волі, а також вимушена еміграція. Реєстр поступово розширює перелік категорій шкоди.

Поки Компенсаційна комісія в ЄС ще створюється, українці можуть отримати допомогу швидше через програму "єВідновлення".

Рішення про реальні виплати ухвалюватиметься після запуску Комісії та створення Компенсаційного фонду, який планують наповнювати за рахунок репарацій, прибутків із заморожених російських активів і внесків партнерів.

Шуляк наголосила, що зараз головне - подати заяву до Реєстру, щоб збитки були офіційно зафіксовані: це перший крок до майбутніх компенсацій.

Оце потужно. За збиття малазійського боїнга вже багато виплатили?
Заочно засудять, заочно виплатять.

Визнані винними у справі про збитий літак рейсу MH17 ексофіцер фсб, колишній "міністр оборони днр" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал ГРУ генштабу збройних сил рф, глава "ГРУ днр" Сергій Дубинський та громадянин України Леонід Харченко https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3616683-zasudzeni-u-spravi-mh17-maut-viplatiti-16-miljoniv-kompensacij-risenna-sudu.html#:~:text=%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%83%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BA,%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B8%2016%20%D0%BC%D0%BB%D0%BD%20%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9.%20%E2%80%94%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC. мають виплатити 16 млн євро компенсацій.
20.10.2025 19:22 Відповісти
Головне, щоб ці грошові компенсації проходили для Українців, не через прокладки та структури стефанчуків+зеленського та їх керовників з помічників ригоАНАЛІВ!!
Бо буде, як з ГумДопомогою від Західних Партнерів у 2022-23 році!! Більше 650 партій такої безкоштовної допомоги, «десь зникло» на території України!!
20.10.2025 19:25 Відповісти
Гошки, бефешки та інші види самозайнятості
20.10.2025 20:00 Відповісти
ВІдшкодування за вимушену еміграцію ?????? Тобто тим, хто покинув Батьківщину, у тому числі й ухилянтам, щоб пересидіти страхи війни у затишному закордонні (де їм платили гроші країни-реципієнти), ще й грошенят насиплять. А тим, хто під дроновими і ракетними ударами щоночі бігав до бомбосховищ та метрополітену, стояв у загальних коридорах будинків, псуючи нервову систему, а зранку йшов на роботу чи у сімейних справах, донатив останні гривні на військо, - нічого. Платити за еміграцію - повна дурня.
20.10.2025 19:33 Відповісти
Слава Богу що не вам доручили неіснуючі гроші ділити.
20.10.2025 20:32 Відповісти
Не переживайте, списки без вас зроблять. Там будуть монаківці й іспанці із єоселя, убд, інваліди + ще й морально травмовані.
