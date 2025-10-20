ЕС готовит компенсации украинцам за преступления РФ: механизм запустят до 2027 года
В Европейском Союзе до конца 2027 года планируют создать орган, который будет определять размер компенсаций украинцам за моральный ущерб, нанесенный Россией во время войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, нардеп Елена Шуляк.
Речь идет о работе в рамках Международного реестра убытков, куда уже подано более 60 тысяч заявлений от пострадавших украинцев. Реестр фиксирует факты нарушений и станет юридической основой для будущих выплат.
По словам Шуляк, компенсации будут касаться таких случаев, как смерть или исчезновение близких, пытки, сексуальное насилие, принудительное перемещение, лишение свободы, а также вынужденная эмиграция. Реестр постепенно расширяет перечень категорий ущерба.
Пока Компенсационная комиссия в ЕС еще создается, украинцы могут получить помощь быстрее через программу "еВідновлення".
Решение о реальных выплатах будет приниматься после запуска Комиссии и создания Компенсационного фонда, который планируют наполнять за счет репараций, доходов с замороженных российских активов и взносов партнеров.
Шуляк подчеркнула, что сейчас главное - подать заявление в Реестр, чтобы убытки были официально зафиксированы: это первый шаг к будущим компенсациям.
Заочно засудять, заочно виплатять.
Визнані винними у справі про збитий літак рейсу MH17 ексофіцер фсб, колишній "міністр оборони днр" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал ГРУ генштабу збройних сил рф, глава "ГРУ днр" Сергій Дубинський та громадянин України Леонід Харченко https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3616683-zasudzeni-u-spravi-mh17-maut-viplatiti-16-miljoniv-kompensacij-risenna-sudu.html#:~:text=%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%83%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BA,%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B8%2016%20%D0%BC%D0%BB%D0%BD%20%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9.%20%E2%80%94%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC. мають виплатити 16 млн євро компенсацій.
Бо буде, як з ГумДопомогою від Західних Партнерів у 2022-23 році!! Більше 650 партій такої безкоштовної допомоги, «десь зникло» на території України!!