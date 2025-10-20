РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8725 посетителей онлайн
Новости Убытки из-за агрессии РФ
824 5

ЕС готовит компенсации украинцам за преступления РФ: механизм запустят до 2027 года

В ЕС готовят компенсации за моральный ущерб украинцам

В Европейском Союзе до конца 2027 года планируют создать орган, который будет определять размер компенсаций украинцам за моральный ущерб, нанесенный Россией во время войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, нардеп Елена Шуляк.

Речь идет о работе в рамках Международного реестра убытков, куда уже подано более 60 тысяч заявлений от пострадавших украинцев. Реестр фиксирует факты нарушений и станет юридической основой для будущих выплат.

Читайте: Украина и Европа должны быть за столом переговоров Трампа и Путина, - Макрон

По словам Шуляк, компенсации будут касаться таких случаев, как смерть или исчезновение близких, пытки, сексуальное насилие, принудительное перемещение, лишение свободы, а также вынужденная эмиграция. Реестр постепенно расширяет перечень категорий ущерба.

Пока Компенсационная комиссия в ЕС еще создается, украинцы могут получить помощь быстрее через программу "еВідновлення".

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Решение о реальных выплатах будет приниматься после запуска Комиссии и создания Компенсационного фонда, который планируют наполнять за счет репараций, доходов с замороженных российских активов и взносов партнеров.

Шуляк подчеркнула, что сейчас главное - подать заявление в Реестр, чтобы убытки были официально зафиксированы: это первый шаг к будущим компенсациям.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грузии более 253 млн евро за нарушение прав человека после войны 2008 года

Автор: 

компенсации (490) убытки (405) война в Украине (6580)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оце потужно. За збиття малазійського боїнга вже багато виплатили?
Заочно засудять, заочно виплатять.

Визнані винними у справі про збитий літак рейсу MH17 ексофіцер фсб, колишній "міністр оборони днр" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал ГРУ генштабу збройних сил рф, глава "ГРУ днр" Сергій Дубинський та громадянин України Леонід Харченко https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3616683-zasudzeni-u-spravi-mh17-maut-viplatiti-16-miljoniv-kompensacij-risenna-sudu.html#:~:text=%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%83%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BA,%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B8%2016%20%D0%BC%D0%BB%D0%BD%20%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9.%20%E2%80%94%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC. мають виплатити 16 млн євро компенсацій.
показать весь комментарий
20.10.2025 19:22 Ответить
Головне, щоб ці грошові компенсації проходили для Українців, не через прокладки та структури стефанчуків+зеленського та їх керовників з помічників ригоАНАЛІВ!!
Бо буде, як з ГумДопомогою від Західних Партнерів у 2022-23 році!! Більше 650 партій такої безкоштовної допомоги, «десь зникло» на території України!!
показать весь комментарий
20.10.2025 19:25 Ответить
Гошки, бефешки та інші види самозайнятості
показать весь комментарий
20.10.2025 20:00 Ответить
ВІдшкодування за вимушену еміграцію ?????? Тобто тим, хто покинув Батьківщину, у тому числі й ухилянтам, щоб пересидіти страхи війни у затишному закордонні (де їм платили гроші країни-реципієнти), ще й грошенят насиплять. А тим, хто під дроновими і ракетними ударами щоночі бігав до бомбосховищ та метрополітену, стояв у загальних коридорах будинків, псуючи нервову систему, а зранку йшов на роботу чи у сімейних справах, донатив останні гривні на військо, - нічого. Платити за еміграцію - повна дурня.
показать весь комментарий
20.10.2025 19:33 Ответить
Не переживайте, списки без вас зроблять. Там будуть монаківці й іспанці із єоселя, убд, інваліди + ще й морально травмовані.
показать весь комментарий
20.10.2025 19:59 Ответить
 
 