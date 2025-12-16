35 держав підписали конвенцію про міжнародну комісію з компенсації збитків, яких РФ завдала Україні

У Гаазі 16 грудня відбулася конференція зі створення Міжнародної комісії щодо компенсації збитків, які РФ завдала Україні під час війни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію конференції.

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Представники 35 держав підписали відповідну конвенцію, що передбачає діяльність комісії на базі Ради Європи.

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у заході. За словами генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе, створення Реєстру збитків для України у 2023 році стало першим етапом міжнародного механізму компенсації.

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Другим етапом стане діяльність Міжнародної комісії з претензій, яка займатиметься відшкодуванням збитків, завданих агресією Росії проти України.

Ці два інструменти забезпечать системний підхід до збору та перевірки даних про збитки, а також до визначення відповідальних осіб та держав, які мають відшкодувати шкоду.

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Що передувало?

Нагадаємо, 1 жовтня парламентська асамблея Ради Європи одноголосно підтримала проєкт Конвенції про створення Міжнародної Комісії з розгляду заяв для України.

Пізніше комітет міністрів Ради Європи ухвалив Конвенцію про заснування Міжнародної комісії з розгляду претензій України до Росії.

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