35 держав підписали конвенцію про міжнародну комісію з компенсації збитків, яких РФ завдала Україні
У Гаазі 16 грудня відбулася конференція зі створення Міжнародної комісії щодо компенсації збитків, які РФ завдала Україні під час війни.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію конференції.
Представники 35 держав підписали відповідну конвенцію, що передбачає діяльність комісії на базі Ради Європи.
Президент України Володимир Зеленський взяв участь у заході. За словами генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе, створення Реєстру збитків для України у 2023 році стало першим етапом міжнародного механізму компенсації.
Другим етапом стане діяльність Міжнародної комісії з претензій, яка займатиметься відшкодуванням збитків, завданих агресією Росії проти України.
Ці два інструменти забезпечать системний підхід до збору та перевірки даних про збитки, а також до визначення відповідальних осіб та держав, які мають відшкодувати шкоду.
Що передувало?
Нагадаємо, 1 жовтня парламентська асамблея Ради Європи одноголосно підтримала проєкт Конвенції про створення Міжнародної Комісії з розгляду заяв для України.
Пізніше комітет міністрів Ради Європи ухвалив Конвенцію про заснування Міжнародної комісії з розгляду претензій України до Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль