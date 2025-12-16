Бельгия требует от ЕС дополнительных гарантий для использования активов РФ, - Politico
Правительство Бельгии требует от Европейского Союза дополнительных гарантий для использования замороженных российских активов с целью избежать юридических и финансовых рисков.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет Politico по данным осведомленных собеседников.
Так, отмечается, что послы ЕС до поздней ночи пытались убедить Бельгию поддержать планы использования 210 млрд евро российских активов для финансирования Украины до 2027 года.
Сообщается, что встреча послов должна была состояться в воскресенье, 14 декабря, но ее отложили, чтобы Бельгия имела возможность пересмотреть компромиссный текст, подготовленный Европейской комиссией. Бельгийцы хотят быть уверены, что их страна не останется незащищенной.
Какие гарантии предлагаются?
Издание отмечает, что последний документ содержит три гарантии.
- Во-первых, Бельгия может воспользоваться финансированием, равным всей сумме пакета, если столкнется с юридическими претензиями или возмездием со стороны Москвы.
- Во-вторых, она может полагаться на эту безопасную сеть, независимо от общих финансовых гарантий, которые предоставляют отдельные страны ЕС.
- В-третьих, деньги не будут перечислены, пока эти гарантии не будут предоставлены. Все столицы получат указание одновременно отменить свои двусторонние инвестиционные соглашения с Россией, чтобы Бельгия не осталась наедине с гневом Москвы.
Бельгия хочет дополнительных гарантий
По словам четырех осведомленных дипломатов, бельгийская делегация в понедельник, 15 декабря, заявила, что этого "недостаточно". Страна продолжает утверждать, что ей нужны дополнительные гарантии, что она не будет подвергаться непропорциональным рискам.
Между тем бельгийские чиновники заявили, что любые попытки игнорировать их опасения будут тщетными, и средства в депозитарии Euroclear просто не будут выпущены.
Один из чиновников ЕС заявил, что переговоры еще далеко не завершены.
"Вся работа была направлена на то, чтобы достичь соглашения о репарациях; четкой альтернативы нет. И мы этого добьемся. Это лишь вопрос времени", – сказал он.
Что предшествовало?
Известно, что европейские лидеры попытаются решить судьбу замороженных активов РФ на саммите 18-19 декабря в Брюсселе.
Российские активы для помощи Украине
- Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковываться, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
- По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
- В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.
