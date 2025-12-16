Бельгия требует от ЕС дополнительных гарантий для использования активов РФ, - Politico

Правительство Бельгии требует от Европейского Союза дополнительных гарантий для использования замороженных российских активов с целью избежать юридических и финансовых рисков.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет Politico по данным осведомленных собеседников.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Так, отмечается, что послы ЕС до поздней ночи пытались убедить Бельгию поддержать планы использования 210 млрд евро российских активов для финансирования Украины до 2027 года.

Сообщается, что встреча послов должна была состояться в воскресенье, 14 декабря, но ее отложили, чтобы Бельгия имела возможность пересмотреть компромиссный текст, подготовленный Европейской комиссией. Бельгийцы хотят быть уверены, что их страна не останется незащищенной.

Читайте также: Евросоюз должен принять решение по российским активам на этой неделе, - премьер-министр Эстонии Михал

Какие гарантии предлагаются?

Издание отмечает, что последний документ содержит три гарантии.

Во-первых, Бельгия может воспользоваться финансированием, равным всей сумме пакета, если столкнется с юридическими претензиями или возмездием со стороны Москвы.

Во-вторых, она может полагаться на эту безопасную сеть, независимо от общих финансовых гарантий, которые предоставляют отдельные страны ЕС.

В-третьих, деньги не будут перечислены, пока эти гарантии не будут предоставлены. Все столицы получат указание одновременно отменить свои двусторонние инвестиционные соглашения с Россией, чтобы Бельгия не осталась наедине с гневом Москвы.

Читайте: Венгрия будет представлена на самом низком уровне на конференции по "репарационному кредиту" Украине

Бельгия хочет дополнительных гарантий

По словам четырех осведомленных дипломатов, бельгийская делегация в понедельник, 15 декабря, заявила, что этого "недостаточно". Страна продолжает утверждать, что ей нужны дополнительные гарантии, что она не будет подвергаться непропорциональным рискам.

Между тем бельгийские чиновники заявили, что любые попытки игнорировать их опасения будут тщетными, и средства в депозитарии Euroclear просто не будут выпущены.

Один из чиновников ЕС заявил, что переговоры еще далеко не завершены.

"Вся работа была направлена на то, чтобы достичь соглашения о репарациях; четкой альтернативы нет. И мы этого добьемся. Это лишь вопрос времени", – сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС согласился бессрочно заморозить €210 млрд российских активов

Что предшествовало?

Известно, что европейские лидеры попытаются решить судьбу замороженных активов РФ на саммите 18-19 декабря в Брюсселе.

Российские активы для помощи Украине