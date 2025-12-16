Бельгія вимагає від ЄС додаткових гарантій для використання активів РФ, - Politico

Уряд Бельгії вимагає від Європейського Союзу додаткових гарантій для використання заморожених російських активів з метою уникнути юридичних та фінансових ризиків.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це пише Politico за даними обізнаних співрозмовників.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Так, зазначається, що посли ЄС до пізньої ночі намагалися переконати Бельгію підтримати плани використання 210 млрд євро російських активів для фінансування України до 2027 року.

Повідомляється, що зустріч послів мала відбутися у неділю, 14 грудня, але її відклали, щоб Бельгія мала можливість переглянути компромісний текст, підготовлений Європейською комісією. Бельгійці хочуть бути впевнені, що їхня країна не залишиться незахищеною.

Також читайте: Євросоюз повинен ухвалити рішення щодо російських активів цього тижня, - прем’єр-міністр Естонії Міхал

Які гарантії пропонуються?

Видання зазначає, що останній документ містить три гарантії.

По-перше, Бельгія може скористатися фінансуванням, рівним усій сумі пакету, якщо зіштовхнеться з юридичними претензіями або відплатою з боку Москви.

По-друге, вона може покладатися на цю безпечну мережу, незалежно від загальних фінансових гарантій, які надають окремі країни ЄС.

По-третє, гроші не будуть перераховані, доки ці гарантії не будуть надані. Усі столиці отримають вказівку одночасно скасувати свої двосторонні інвестиційні угоди з Росією, щоб Бельгія не залишилася наодинці з гнівом Москви.

Читайте: Угорщина буде представлена на найнижчому рівні на конференції щодо "репараційного кредиту" Україні

Бельгія хоче додаткових гарантій

За словами чотирьох ознайомлених дипломатів, бельгійська делегація в понеділок, 15 грудня, заявила, що цього "недостатньо". Країна продовжує стверджувати, що їй потрібні додаткові гарантії, що вона не буде наражатися на непропорційні ризики.

Тим часом бельгійські посадовці заявили, що будь-які спроби ігнорувати їхні занепокоєння будуть марними, і кошти в депозитарії Euroclear просто не будуть випущені.

Один з посадовців ЄС заявив, що переговори ще далеко не завершені.

"Вся робота була спрямована на те, щоб досягти угоди про репарації; чіткої альтернативи немає. І ми цього досягнемо. Це лише питання часу", – сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС погодився безстроково заморозити €210 млрд російських активів

Що передувало?

Відомо, що європейські лідери спробують вирішити долю заморожених активів РФ на саміті 18-19 грудня в Брюсселі.

Російські активи для допомоги Україні