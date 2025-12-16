Бельгія вимагає від ЄС додаткових гарантій для використання активів РФ, - Politico
Уряд Бельгії вимагає від Європейського Союзу додаткових гарантій для використання заморожених російських активів з метою уникнути юридичних та фінансових ризиків.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це пише Politico за даними обізнаних співрозмовників.
Так, зазначається, що посли ЄС до пізньої ночі намагалися переконати Бельгію підтримати плани використання 210 млрд євро російських активів для фінансування України до 2027 року.
Повідомляється, що зустріч послів мала відбутися у неділю, 14 грудня, але її відклали, щоб Бельгія мала можливість переглянути компромісний текст, підготовлений Європейською комісією. Бельгійці хочуть бути впевнені, що їхня країна не залишиться незахищеною.
Які гарантії пропонуються?
Видання зазначає, що останній документ містить три гарантії.
- По-перше, Бельгія може скористатися фінансуванням, рівним усій сумі пакету, якщо зіштовхнеться з юридичними претензіями або відплатою з боку Москви.
- По-друге, вона може покладатися на цю безпечну мережу, незалежно від загальних фінансових гарантій, які надають окремі країни ЄС.
- По-третє, гроші не будуть перераховані, доки ці гарантії не будуть надані. Усі столиці отримають вказівку одночасно скасувати свої двосторонні інвестиційні угоди з Росією, щоб Бельгія не залишилася наодинці з гнівом Москви.
Бельгія хоче додаткових гарантій
За словами чотирьох ознайомлених дипломатів, бельгійська делегація в понеділок, 15 грудня, заявила, що цього "недостатньо". Країна продовжує стверджувати, що їй потрібні додаткові гарантії, що вона не буде наражатися на непропорційні ризики.
Тим часом бельгійські посадовці заявили, що будь-які спроби ігнорувати їхні занепокоєння будуть марними, і кошти в депозитарії Euroclear просто не будуть випущені.
Один з посадовців ЄС заявив, що переговори ще далеко не завершені.
"Вся робота була спрямована на те, щоб досягти угоди про репарації; чіткої альтернативи немає. І ми цього досягнемо. Це лише питання часу", – сказав він.
Що передувало?
Відомо, що європейські лідери спробують вирішити долю заморожених активів РФ на саміті 18-19 грудня в Брюсселі.
Російські активи для допомоги Україні
- Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.
- За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.
- Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.
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