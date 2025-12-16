Євросоюз повинен ухвалити рішення щодо російських активів цього тижня, - прем’єр-міністр Естонії Міхал

Прем’єр Естонії Крістен Міхал заявив, що Європейська рада цього тижня повинна визначитися з використанням заморожених російських активів і надати фінансові гарантії Бельгії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ERR.

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"Європа в будь-якому випадку повинна рухатися далі з використанням цих заморожених активів. І, на щастя, вона рухається. Там є кілька різних нюансів. Перший – адже за рахунок чогось потрібно фінансувати діяльність України в найближчі роки. Україна повинна знати, що Європа здатна приймати рішення і у неї є кошти. Альтернатива – взяти спільну позику, це теж варіант. Або ж кожна країна внесе внесок за якоюсь узгодженою формулою", - зазначив Міхал.

Використання заморожених російських активів

Та наголосив, мета – прийняти рішення цього тижня. Додавши, що якщо питання використання заморожених російських активів, що знаходяться в Бельгії, потрібно буде вирішити через суд, то держави Європейського союзу, включаючи Естонію, готові виступити для Бельгії гарантами в разі можливої вимоги про повернення активів.

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За словами Міхала, спочатку треба домовитися на політичному рівні про використання заморожених активів, після чого міністерства фінансів і різні фінансові фахівці опрацюють деталі, а потім потрібно буде заручитися підтримкою парламенту.

Стратегія безпеки США не повинна нікого дивувати

Говорячи про нову стратегію безпеки США, Міхал зазначив, що для тих, хто стежив за політикою США, великого потрясіння у зв'язку з цією стратегією не було.

"У цій стратегії міститься той самий посил, який Трамп озвучив у свій перший президентський термін. Що Європа – один з найбагатших, якщо не найбагатший регіон світу, де дуже високий рівень свободи, і якщо ми хочемо це зберегти, зберегти свій спосіб життя, то ми повинні вкладатися і в його захист. У цьому, власне, і полягає підтекст. І не секрет, що з точки зору Естонії, Балтії, країн Північної Європи це логічно, особливо коли знаєш свого сусіда. Ми в це вкладаємося", – сказав Міхал.

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